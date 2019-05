Así se 'saltó' Ana Botín a la CNMV en la información del acuerdo sobre DIA

A las 16.15 horas del lunes, en el hotel Palace de Madrid, la presidenta de Santander, Ana Botín, atendió a un grupo de periodistas que habían seguido su intervención en unas jornadas organizadas por el diario Financial Times. Sus palabras han llamado la atención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la última perla informativa en la negociación por la refinanciación de DIA.

Santander y LetterOne, el grupo del inversor ruso Mikhail Fridman, llevan negociando a cara de perro un acuerdo de refinanciación de la cadena de supermercados española desde hace meses. El lunes era el último día posible para hacerlo; de no haber firma, DIA posiblemente estaría ahora camino del concurso de acreedores.

A las 15.30 horas era el turno de Ana Botín, el punto fuerte de la Business of Luxury Summit del lunes, la jornada organizada por Financial Times en el Palace. Lionel Barber, editor del diario británico, mantuvo una conversación, en inglés, con la presidenta del Santander ante los asistentes. La sala del hotel reservada para el acto estaba llena, con gente de pie. Una charla distendida en la que Botín recordó cuando su padre, el fallecido Emilio Botín, la "despidió" con motivo de la fusión de Banco Central Hispano con Banco Santander, o en la que se refirió a su experiencia con Twitter.

'El acuerdo de DIA es injusto para los bancos, dice Ana Botín', publicó Bloomberg

Al término de la charla, Ana Botín atendió a un grupo de periodistas. "Seríamos unos cinco u ocho", recuerda David Cabrera, redactor de Vozpópuli, presente en el acto. "No puede pasar el día sin que hablemos de DIA", comentó el periodista de la agencia Efe.

"Es un tema que esta tarde se sabrá que pasa", respondió Botín. "Hemos intentado llegar a un acuerdo que sea bueno para todos. Y como hemos dicho, los bonistas extranjeros reciben el 100%, y los bancos españoles reciben algo inferior", añadió. "Defendemos los intereses de nuestros accionistas y lo haremos de forma responsable", finalizó.

Esa fue la respuesta, literal, de Ana Botín. De la misma podía deducirse tanto que sí había acuerdo como que no, al hablar en pasado de la negociación y del intento para llegar a uno. "Por su expresión corporal dio la impresión de que quería decir que había acuerdo", señala David Cabrera. "Pero la respuesta literal podía dar lugar a otras interpretaciones".

El anuncio por parte de Ana Botín del acuerdo sobre DIA "no es el cauce habitual", dicen en la CNMV

'El acuerdo de DIA es injusto para los bancos, dice Ana Botín', publicó a las 16.27 horas la agencia Bloomberg. "Los medios comenzaron a llamar preguntando qué estaba pasando, si no había acuerdo", comentan fuentes cercanas al gabinete de comunicación de Santander. "Pedimos permiso a DIA para comunicarlo", apuntan.

A las 17.20 horas Ana Botín publicó en Twitter: "Finalmente el Presidente de Letter One se ha comprometido a trabajar para eliminar la discriminación entre bonistas y bancos de Dia, lo que creemos es un tratamiento justo. Santander de manera responsable ha decidido apoyar a Dia y sus empleados".

La presidenta de Santander se adelantó así a la comunicación oficial del acuerdo, que debía haberse realizado a través de la web de la CNMV, como así ocurrió a las 19.05 horas, cuando se publicó hecho relevante de DIA en el que LetterOne informaba sobre el acuerdo alcanzado. Y llamó la atención del organismo presidido por Sebastián Albella.

"Estamos estudiando lo ocurrido", indicaron fuentes de la CNMV a última hora de la tarde del lunes a este diario. "Ha llamado la atención que no haya sido el emisor de la información quien haya comunicado el acuerdo en principio", dijeron, "no es el cauce habitual". "No hay una investigación abierta, se está estudiando y una vez se analice se decidirá si se investiga o no", añadieron.

La Ley del Mercado de Valores establece en el Artículo 226 que la difusión pública de información privilegiada por parte de cotizadas deberá ser comunicada "tan pronto como sea posible a la CNMV, que procederá a hacerla pública en su página web". Lo que le faltaba a Ana Botín tras firmar un acuerdo a regañadientes con Fridman.