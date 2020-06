Amazon le ofreció una alianza a Telefónica para mejorar su Inteligencia Artificial

Amazon le propuso a Telefónica un acuerdo para mejorar y pulir Aura, su sistema de Inteligencia Artificial. La norteamericana es, con diferencia, líder mundial en la venta de altavoces inteligentes. Su asistente virtual se llama Alexa y puso la experiencia en su desarrollo al servicio de la teleco española.

Según ha podido saber Vozpópuli, la reunión se produjo hace unos meses y la compañía dirigida por José María Álvarez-Pallete declinó el ofrecimiento. Aura es un proyecto liderado por el hacker Chema Alonso, hasta no hace mucho tiempo responsable de Datos del operador y hoy director de la unidad de Consumo Digital.

Aura ha tenido una escasa aceptación en el mercado, copado por Amazon y Google Home. Las dos compañías cuentan con una amplia gama de altavoces propios controlados mediante la voz. Además, diversos fabricantes integran ambos sistemas de Inteligencia Artificial en sus equipos.

El operador mantuvo conversaciones con Google y Microsoft, interesados en integrar sus sistemas de Inteligencia Artificial con Aura

Aura se presentó durante la edición del Mobile World Congress de 2017. El operador definió el sistema como "un servicio integral para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Los clientes podrán hablar con Aura a través de canales de Telefónica y plataformas de terceros como Facebook Messenger y, en el futuro, a través de Google Assistant y Microsoft Cortana".

Sin embargo, en enero del presente año la compañía decidía poner fin a la aventura en varios países de Latinoamérica en los que Aura estaba operativo. Así lo hacía saber Telefónica en un comunicado interno dirigido a los responsables de la plataforma al que tuvo acceso Vozpópuli. La decisión se ha tomado en función de la rentabilidad del sistema de en cada mercado. "Se reducirá la inversión o se acabará con la misma en aquellos países en los que Aura no sea rentable para Telefónica", explicaron en enero fuentes cercanas a la compañía a Vozpópuli.

La decisión de abandonar mercados se enmarcó dentro del plan estratégico establecido por Telefónica a finales del año pasado, en virtud del cual se centraría más en los países más rentables (Reino Unido, Alemania, España y Brasil) y menos en el resto de filiales, todas ellas en Latinoamérica.

Acercamientos a Google y Microsoft

Telefónica anunciaba en 2018 el lanzamiento de Movistar Home, su primer dispositivo con Aura integrado. El dispositivo cuenta con una pantalla táctil y permite al usuario interactuar con la televisión del operador, así como con la domótica del hogar. Desde la teleco hubo conversaciones con Google y Microsoft para la integración de sus sitemas de Inteligencia Artificial en el equipo de la compañía española. Nunca se han facilitado datos de ventas o número de instalaciones del equipo en los hogares.

Unas negociaciones que no llegaron a buen puerto. El hecho de que la integración de ambos asistentes en los equipos de la teleco supusiera la compartición de los datos de usuarios de Telefónica no tuvo encaje. No hay que olvidar que la Cuarta Plataforma (la parte de datos de la compañía) tiene sentido precisamente por esos datos. El operador no quiso cederlos a cualquier precio.