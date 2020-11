Amazon responde al Parlamento Europeo: "Comparen nuestros sueldos con los de la competencia"

Amazon ha respondido a los europarlamentarios que, a principios del pasado mes de octubre, enviaron una carta al fundador del grupo, Jeff Bezos, cuestionando la política laboral de la multinacional estadounidense. James Waterwoth, al frente de los asuntos públicos de Amazon en la Unión Europea, aconseja a los diputados europeos comparar las condiciones laborales del grupo frente a los de la competencia.

"Les recomendaría comparar las condiciones de salario, beneficios y ambiente de trabajo que ofrecemos, frente a las de otros distribuidores o grandes empleadores en las zonas donde operamos", dice en su carta el ejecutivo de Amazon.

La europarlamentaria Leïla Chaibi, del partido Francia Insumisa, lideró el mes pasado el envío de la carta dirigida al dueño de Amazon, firmada por otros 36 diputados europeos –todos de partidos de izquierdas y ecologistas, entre ellos diputados españoles de Unidas Podemos, Izquierda Unida y ERC-, en la que llegaban a preguntar al hombre más rico del planeta si Amazon está espiando a los políticos europeos.

La carta se envió a raíz de la publicación de una oferta de trabajo de Amazon en la que se requerían analistas de inteligencia para detectar amenazas, como terrorismo, pero también "líderes políticos hostiles" y representantes sindicales.

"Ofrecemos salarios excelentes, oportunidades de crecimiento personal, y un ambiente de trabajo seguro y moderno", asegura Amazon

El líder mundial de la distribución retiró el anuncio y aseguró que se había tratado de un error. En su carta de respuesta a los diputados europeos, Waterwoth subraya que dicho anuncio "fue realizado sin ser aprobado y fue retirado".

El director de los asuntos públicos de Amazon en la UE indica, ante las dudas entre los eurodiputados sobre las condiciones laborales de sus trabajadores, que la plantilla "siempre puede elevar sus quejas, tenemos tolerancia cero frente a las represalias". Pero añade que los derechos de los trabajadores "no puede ser una carta en blanco para actuar en contra de las políticas internas de la compañía".

"No se despide a nadie por criticar las condiciones laborales, sino por violar repetidamente la política interna de la empresa, dirigida a velar por la seguridad de nuestros empleados", sostiene James Waterwoth. "Ofrecemos salarios excelentes, beneficios y oportunidades de crecimiento personal, y también un ambiente de trabajo seguro y moderno", subraya.

La europarlamentaria Leïla Chaibi no ha quedado del todo satisfecha con la respuesta ofrecida por Amazon. A través de Twitter ha escrito un nuevo mensaje dirigido a Bezos: "He recibido la respuesta a mi carta, pero mis preguntas aún no han sido respondidas. Sin embargo, es simple: ¿Está Amazon espiando a sus empleados y funcionarios electos? No respondes, pero tampoco niegas. ¿El comienzo de una confesión?".