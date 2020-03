Amazon contrata a una veintena de militares para liderar sus equipos en España

Amazon España lleva más de dos años buscando a sus líderes de equipo en el Ejército y, como ha confirmado Vozpópuli, ya son casi una veintena de militares los que forman parte de la plantilla del gigante estadounidense.

Fue en 2017 cuando la compañía tecnológica lanzó en Europa su programa Militar Hiring para captar talento de este tipo. Desde entonces, en el continente europeo han sido 220 los contratados; una cifra que se reduce hasta 17 si nos centramos en el caso español.

Amado Andreu es uno de ellos. A sus 40 años y con el título de comandante, hace unos meses decidió desvincularse de las Fuerzas Armadas para trabajar en las filas de Amazon como gerente de área (area manager) en el megacentro de la compañía en Illescas (Toledo). Desde su actual puesto dirige un equipo de entre 70 y 80 personas centradas en el proceso de llegada de mercancías.

Es precisamente esa capacidad de liderazgo que trabajan los militares durante toda su carrera la que llama especialmente la atención de los jefes de recursos humanos. "Desde el principio de nuestra carrera militar tenemos que seguir un método de planeamiento, con análisis de factores de riesgos, cosas que no sólo son aplicables a la vida militar sino también a la resolución de problemas en cualquier empresa", explica Andreu a Vozpópuli.

Una afirmación con la que coinciden en Amazon. "Los militares son personal altamente capacitado, con múltiples habilidades y una gran adaptabilidad", apuntan a este periódico desde la compañía. En concreto, los perfiles más habituales suelen ser ingenieros, especialistas en logística, personas involucradas en misiones de mantenimiento de paz y humanitarias.

Salto a la empresa privada

Como Andreu, al menos otros dieciséis militares coordinan equipos en Amazon España. Fuentes consultadas por este medio explican que la mayoría de ellos suelen tener el rango de comandante o atravesar su segunda etapa como capitán, pues suele coincidir con el momento en el que se extinguen los contratos con el Ejército -a los 10 o 12 años de salir de la academia- y las salidas no implican penalizaciones.

Además, las mismas fuentes indican que los trabajos en estos rangos son más administrativos que operativos, sin ejercer mando en la mayoría de los casos, algo que motiva a algunos miembros del Ejército con este puesto a abandonar la institución, temporal o definitivamente, para probar suerte en la empresa privada.

No obstante, insisten desde Amazon en que no están "buscando personas de una unidad en particular". "Buscamos personas con talento y de todas las ramas de las fuerzas armadas, además de los cientos de civiles que se unen a la empresa directamente a través de la universidad o con especializaciones en otros campos", dicen desde la compañía.

Por último, el sueldo es otro de los incentivos para el personal militar. Aunque Amazon no ha querido concretar un rango salarial y asegura que "se fija acorde al puesto, la experiencia y el desarrollo de cada individuo", fuentes consultadas por este medio indican que podría oscilar entre 50.000 y 200.000 euros netos anuales.

Proceso abierto

Con todo esto,Andreu asegura que las vacantes en Amazon "están suscitando bastante curiosidad". "Me llaman muchos compañeros o gente con la que ni siquiera he tratado mucho para saber qué les espera si acaban siendo seleccionados", detalla. En este sentido, si bien reconoce que "el cambio ha sido tremendo", se muestra satisfecho por el margen de crecimiento que tiene la multinacional.

El proceso de contratación, además, es similar al del personal no militar, y las vacantes se anuncian en la página web de la compañía. "Si cuenta con las habilidades para el puesto, se le ofrecerá una primera entrevista por teléfono y, si tiene éxito, continuará con un panel de entrevistas", explican desde Amazon, aunque reconocen que hay ciertos puestos específicos, como el que ocupa Andreu, que se anuncian como específicos "para exmilitares".

Una apuesta por este perfil profesional que, partiendo de que "suelen ser buenos líderes y buenos comunicadores", hace que los militares sumen muchos puntos a la hora de entrar a formar parte del gigante tecnológico.