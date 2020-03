Amazon cierra en España su 'súper' Pantry

Amazon puso en marcha en 2016 en España su negocio de Pantry, el portal para la venta de productos de gran consumo a sus suscriptores de Prime. Y, cuatro años después, el gigante estadounidense ha decidido terminar con este canal. Según explican desde el sector a este medio, Amazon ha comunicado a sus vendedores españoles el cierre de este negocio para centrarse en otros canales de alimentación que, a diferencia de Pantry, sí son rentables.

Un escenario que Amazon ni desmiente ni confirma a este medio de manera oficial. "La política de Amazon es no comentar sobre rumores y especulaciones", aseguran fuentes de la empresa. "Amazon sigue invirtiendo de manera significativa en el sector de la alimentación, que es una de nuestras líneas de negocio que crece más rápido", añade.

Desde el sector destacan que Amazon está trasformando su solución para la compra diaria de productos de gran consumo. Este mismo martes, los representantes de la compañía han contactado con varios compradores para comunicar la desaparición del servicio Amazon Pantry. Este servicio en España ofrece productos desde Estrella Galicia hasta Nestlé, pasando por gigantes del cuidado como Nivea.

Fuentes del mercado consideran que la desaparición de Pantry en España abre la puerta a la fusión del servicio Prime Now, su hipermercado para suscriptores que ofrece desde alimentación a electrónica, con Amazon Fresh, su plataforma de venta de productos frescos, que ya opera en Estados Unidos integrado con sus puntos de venta físicos de la cadena Whole Foods.

Un movimiento que puede reforzar su acuerdo con La Plaza DIA, que no se incluía dentro de la oferta de Pantry, pero sí en Prime Now. Amazon cuenta con una oferta virtual de la Plaza de DIA tiene en Comunidad de Madrid, Barcelona y Valencia. Un acuerdo que, desde su nacimiento, ha estado cuestionado por la crisis de la cadena de supermercados.

Su carro de la compra

Pantry aterrizó en España como un negocio capaz de ocupar la oferta online de productos de gran consumo que no lograba satisfacer empresas como Mercadona, Carrefour o el propio DIA. Amazon ofrecía a sus suscriptores un servicio para comprar productos de gran consumo como comida, bebida, alcohol, productos de cuidado personal, artículos para el hogar y productos para mascotas.

Un carro de la compra muy particular. 'Pantry', que su traducción en castellano sería 'despensa' o fresquera', no buscaba convertirse en la solución de entrega urgente de la compañía, sino competir directamente contra grandes superficies con productos no perecederos que llegaran a casa en menos de 48 horas.

Pero el negocio no ha sido rentable y Amazon busca exprimir al máximo la venta de alimentación a domicilio a través de otros canales. La empresa, como sentencian la mismas fuentes, reforzará con este giro su propuesta de negocio en el gran consumo con su envite a través de Amazon Fresh.