Amazon, Buffet y JP Morgan tampoco logran cambiar la sanidad más ineficiente del mundo

Ni siquiera la fuerza conjunta de tres colosos como Jeff Bezos, Warren Buffet y Jamie Dimon ha conseguido mejorar a la sanidad más ineficiente del mundo (junto a Brasil), el sistema sanitario estadounidense. Hace unos días, Haven Healthcare, la compañía fundada por Amazon, Berkshire Hathaway y JP Morgan para explorar nuevas vías sanitarias en el país norteamericano, anunciaba que dejaría de existir en febrero.

"Haven finalizará sus operaciones a fines de febrero. El equipo de Haven progresó en la exploración de una amplia gama de soluciones en atención médica, así como en la puesta a prueba de nuevos caminos para hacer más accesible la Atención Primaria, comunicar los beneficios del seguro y conseguir que mejorar el acceso a medicamentos recetados asequibles", expone la compañía en un comunicado.

"En el futuro", continúa, "Amazon, Berkshire Hathaway y JP Morgan Chase aprovecharán estos conocimientos y continuarán colaborando de manera informal para diseñar programas adaptados a las necesidades específicas de nuestra población y en la ubicación de los empleados". Detrás de este tono optimista, la realidad es que Haven no ha logrado su objetivo y el sistema sanitario estadounidense es de los más ineficientes del mundo, según el informe que realiza Bloomberg.

John S. Toussaint, CEO de Catalysis, analiza en Harvard Business Review' los motivos que han llevado a Haven a la desaparición. Este especialista aporta tres razones por las que ni estos tres todopoderosos han podido cambiar las cosas. La primera es un "poder de mercado insuficiente". "A pesar de sus 1,2 millones de empleados, las tres empresas que formaban Haven todavía no tenían suficiente poder de mercado para obtener precios más bajos de los proveedores", argumenta.

En segundo lugar, Toussaint atribuye esta derrota a "incentivos perversos". Bajo su punto de vista, "el sistema de salud de EE.UU. se centra en tratar las enfermedades en lugar de prevenirlas... Dado que las aseguradoras y los proveedores obtienen grandes beneficios en el sistema existente, tienen pocas razones para cambiar y aceptar los riesgos de un sistema de capitación de precio fijo".

Por último, Toussaint atribuye al mal momento en que ha nacido y se ha desarrollado el proyecto. La pandemia de covid ha hecho que los proveedores se dediquen exclusivamente a atender este frente. El foco de la atención se lo ha llevado el coronavirus. Como consecuencia, tras estos tres años de existencia de Haven, la sanidad estadounidense sigue igual.

Estados Unidos desperdicia el 25% de lo invertido en sanidad

El modelo sanitario estadounidense es sumamente complejo, y muy diferente al español. En Estados Unidos cerca del 50 por ciento de la población accede a recursos sanitarios a través del seguro médico que le facilita la empresa para la que trabaja. Las prestaciones de cada seguro dependen de lo que determina cada compañía.

Un 20 por ciento de la población acude al hospital o centro sanitario a través de Medicaid, financiado por los estados y el gobierno federal. Las prestaciones varían enormemente según el grupo social o el Estado. Cerca de un 10 por ciento de la población no cuenta con ningún tipo de seguro. Se trata de 30 millones de personas que no están protegidos. Por norma, cualquier persona que acuda a los servicios de Urgencia será atendido, pero tarde o temprano tendrá que pagar.

El sistema sanitario estadounidense es, además, muy mejorable en relación calidad-precio. Según un estudio publicado en la prestigiosa revista médica JAMA, Estados Unidos malgasta entre 760 y 935 mil millones de dólares anuales, un 25 por ciento de su inversión sanitaria total.

Además, en la prestación sanitaria podría ahorrarse entre 102 y 165 mil millones, y por sobretratamiento o atención de bajo valor se van a la basura cerca de 100 mil millones.