Los alquileres suben en España al ritmo más alto desde 2010

Una de las quejas generalizadas que más se escuchan últimamente es que los alquileres no paran de subir, una tesis que ha confirmado esta semana el Instituto Nacional de Estadística al publicar que el precio de los alquileres en España subió un 1,4% interanual en octubre, es decir, al mayor ritmo de los últimos nueve años.

Desde el mes de enero de 2010, en el que el alquiler subió un 1,5% respecto al mismo mes del año anterior, los precios no subían a este ritmo, algo que se debe principalmente a la ley de oferta y la demanda: hay muchas personas dispuestas a alquilar y pocos espacios disponibles.

El estallido de la crisis a finales de 2008 supuso el punto de inflexión en el precio del alquiler, que llevaba desde el inicio de la década subiendo a un ritmo cercano al 4,5% de forma sostenida. El aumento de precios se ralentizó bruscamente entre 2008 y 2010 y a principios de ese año empezó a acelerarse de nuevo.

Con el 2011 el mercado volvió a enfriarse de nuevo y emprendió una ralentización de las subidas de precios hasta el crecimiento cero en el mes de marzo de 2013. Desde entonces, los precios estuvieron cayendo tres años, alcanzando la máxima caída a mediados de 2014, y sólo a mediados de 2016 empezaron a recuperarse de nuevo.

Las subidas de los alquileres no son igual de fuertes en todas las comunidades autónomas. Las Islas Baleares lideran los incrementos (un 2,5% interanual en octubre), seguidas por la Comunidad de Madrid (2,2%) y la Región de Murcia (1,8%); mientras que los precios en Extremadura, Principado de Asturias y La Rioja son los que suben de forma más moderada (0,4%, 0,6% y 0,7% respectivamente).

Antes de que estallara la burbuja inmobiliaria, las comunidades que tiraban de los precios de los alquileres eran Aragón y Cantabria (crecían los precios un 6,2% interanual en noviembre de 2011) y País Vasco (5,1%); y tras las caídas, cuando el mercado parecía recuperarse en 2010 seguía siendo el norte de España y Baleares los que protagonizaba los mayores ascensos (subía un 2,5% en Asturias, un 2,4% en Cantabria y un 2,2% en Baleares).

La polémica reforma del Gobierno

El Ejecutivo tiene previsto reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos que regula el alquiler, posiblemente por Real Decreto, e incluir algunas modificaciones como la ampliación de plazos para los contratos -hasta cinco años para los particulares y siete para los profesionales-, la regulación de la fianza y el establecimiento de otras garantías adicionales, dando más seguridad jurídica al arrendatario (el inquilino) en caso de venta.

Esas medidas no parecen agradar a los grandes fondos de capital riesgo que tienen inversiones inmobiliarias en España y que no ven con buenos ojos la ampliación de los plazos frente a los tres que se contemplan en la actualidad y defienden que la reforma no flexibilizará el alquiler, sino que lo ralentizará.

También genera polémica la posibilidad de que los ayuntamientos tengan la posibilidad de establecer un techo de precio máximo para los alquileres cuando el mercado esté tensionado, una iniciativa que fue descartada inicialmente por el PSOE pero que, dada la insistencia de Podemos, podría ser finalmente incluida en la reforma.