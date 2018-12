"Si tengo que alquilar el piso por cinco años subiré el precio"

"Si tengo que alquilar el piso por cinco años en lugar de tres subiré el precio", comenta Remedios García, propietaria de un par de casas y un local comercial en el centro de Madrid que tiene alquilados. "He trabajado toda mi vida para ahora poder vivir de estas rentas y ya he pasado por el trago de tener que aguantar a un cara que no pagó durante meses y fue imposible echarle", subraya.

El Gobierno aprobó el viernes en Consejo de Ministros un Real Decreto-ley de medidas urgentes "para mejorar el acceso a la vivienda y favorecer el alquiler asequible". La nueva norma modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos, entre otras leyes, y aumenta el plazo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la casa arrendada. Así, el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda pasa de tres a cinco años, y hasta siete años si el arrendador es persona jurídica.

El incremento de los precios de alquiler de vivienda, principalmente en Madrid y Barcelona, ha propiciado esta intervención del Gobierno. En general, tanto particulares como representantes de fondos de inversión con los que han contactado este diario, coinciden en admitir que era necesario actuar ante la aparente creación de una burbuja en el segmento del alquiler de la vivienda. Pero advierten que ampliar el periodo de tiempo en el que el inquilino puede permanecer en el piso alquilado pudiera ser contraproducente.

"Todos los amigos que tengo que viven de alquiler se han tenido que ir a otros barrios, al cabo de tres años les han triplicado el precio"

"Todas las medidas que vayan enfocadas a la mejora del mercado de alquiler y a la protección de los inquilinos son bienvenidas", considera Ferrán Font, director de estudios de pisos.com, "siempre que respeten la propia dinámica natural del mercado". El mercado del alquiler, afirma, "tiende a autorregularse".

El cambio de tres a cinco años o a siete, "puede provocar la tentación del arrendador de aplicar las subidas previstas del IPC", apunta el directivo de pisos.com, "pero lo cierto es que lo que se busca es la protección de la persona que tiene que alquilar el piso, y que no se lo suban a corto plazo, la vivienda es un derecho constitucional y en los últimos tiempos hemos visto situaciones dramáticas". En opinión de Ferrán Font, sería deseable que el Real Decreto fuera acompañado de un impulso mucho mayor "en la creación de vivienda pública, y de mejoras fiscales para los propietarios".

"Entiendo que para una familia, es mejor tener un contrato de alquiler por cinco años en lugar de tres", comentaba el viernes Manuel Fernández, dueño de un pequeño piso en la zona del Rastro de Madrid. "Pero en cinco años el desgaste de la casa es mayor y luego es complicado acordar que el inquilino corra con los gastos de la reforma", apuntaba. "Y si el inquilino no paga, ¿no podré echarle hasta pasados cinco años?", se preguntaba.

"Para los morosos la medida es una buena noticia", lamenta el representante de un fondo estadounidense

El Real Decreto aprobado por el Gobierno también amplía el plazo de prórroga tácita de uno a tres años (el plazo por el que se amplía el contrato una vez transcurrido el periodo de prórroga obligatoria, en el caso de que no se manifieste voluntad de no renovarlo). Además limita las garantías adicionales a la fianza, hasta un máximo de dos mensualidades, salvo que se trate de contratos de larga duración, y facilita la adopción de acuerdos entre propietario e inquilino para la renovación o mejora de la vivienda en el transcurso de un mismo contrato de arrendamiento.

"Todos los amigos que tengo que viven de alquiler se han tenido que ir a otros barrios, porque al cabo de los tres años les han triplicado el precio", señala uno de los mayores expertos en España en el sector inmobiliario, directivo de una consultora internacional. "Entiendo la medida del Gobierno, da mayor estabilidad al inquilino", dice. "Pero lo normal ahora es que se suba el precio de primeras, o que se restrinja aun más la entrada al piso en alquiler, que se exijan más garantías", añade.

Fondos y empresas

El presidente de Blackstone en España, Claudio Boada, advirtió hace un mes que la industria de los fondos de inversión veía con cierta preocupación los proyectos del Gobierno en este terreno. En un desayuno organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Boada recordó, ante la Ministra de Economía, Nadia Calviño, que Blackstone había invertido en los cinco últimos años 25.000 millones en el sector inmobiliario español cuando nadie apostaba por él.

"En Madrid y Barcelona hay tanta demanda de alquiler que no debe ser difícil diferenciar entre un buen y un mal inquilino", dicen en un fondo

"Para los morosos, para los inquilinos que no pagan, es una buena noticia, tendrán más tiempo para seguir cometiendo esa irregularidad", se queja el representante de un fondo estadounidense propietario de decenas de miles de viviendas en alquiler en España. "La medida es discriminatoria para las empresas, para los fondos, los estigmatiza, ¿por qué por ser persona jurídica estamos obligados a alquilar por siete años y no por cinco?", dice.

Los fondos previsiblemente reforzarán los controles que realizan sobre los arrendatarios al ampliarse el periodo de alquiler a siete años, señalan las fuentes consultadas. "Se exigirán mayores certificaciones de capacidad de crédito, avales", apuntan.

"En Madrid y Barcelona hay suficiente demanda de alquiler como para poder diferenciar entre un buen y un mal inquilino", dice el directivo en España de otro gran fondo estadounidense. "Simplemente los fondos y las plataformas que tienen para alquilar las carteras que han comprado tendrán que hacer bien su trabajo", añade con pragmatismo.