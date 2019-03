Las tres alertas del consejo de DIA sobre la OPA de LetterOne

DIA rechaza el plan de LetterOne. El consejo de la cadena insiste en que la propuesta del accionista mayoritario podría empujar a la compañía a solicitar la disolución o el concurso de acreedores. El principal argumento de esta alerta es que su OPA y ampliación de capital de 500 millones no cuenta con el respaldo de los acreedores bancarios.

Los actuales representantes de DIA denuncia de manera pública que la propuesta de L1 Retail, el fondo especializado en distribución de LetterOne, no asegura una estructura de capital sostenible a largo plazo ni cubre las necesidades de liquidez de la compañía a corto plazo. Una afirmación que desglosa el consejo de DIA en tres alertas:

1. La propuesta de LetterOne está condicionada a la consecución del control de DIA antes de realizar ninguna inyección de capital. DIA asegura que si los accionistas no aprueban su plan y, por otro lado, el fondo de Mikhail Fridman no consigue finalmente el control de DIA, "podría no haber ninguna alternativa viable para DIA más allá de una restructuración financiera completa, la insolvencia o la disolución", afirman.

En este sentido, consideran que si el plan de transformación de LetterOne requiere la aceptación de la OPA a 0,67 euros por acción por parte de al menos el 50% de los accionistas, sin contar el 29% con el que ya cuenta LetterOne, limita la posibilidad de que los actuales accionistas participen de la futura creación de la cadena de supermercados.

2. La propuesta de L1 Retail no consigue solventar los problemas a corto plazo. La principal dificultad con la que se encuentra DIA, según su consejo, es un patrimonio neto negativo. Este escenario empuja a la compañía a la declaración de insolvencia o disolución por parte del consejo de administración, según se recoge en la legislación mercantil.

Otra de estas dificultades son los vencimientos de deuda del 31 de mayo de 2019 y los supuestos de vencimiento anticipado bajo los contratos actuales de financiación, como consecuencia de la ausencia de una ampliación de capital incondicional y un acuerdo con los acreedores.

También está el vencimiento de los bonos de julio de 2019 en el caso de que la OPA no se liquide satisfactoriamente con anterioridad a dicha fecha, como consecuencia de la duración del proceso de autorización de la OPA o retrasos en la autorización de las autoridades de competencia, o la aparición de ofertas competidoras.

El consejo de administración de DIA destaca que también es un problema a corto plazo encontrar una solución alternativa a la estructura de capital en el escenario que la OPA de LetterOne no fuese exitosa.

3. Su propuesta es la única que ofrece solución completa a todos los problemas inmediatos a los que se enfrenta DIA. El consejo de DIA asegura al mercado que su ampliación de capital de 600 millones de euros, la cual asegura su éxito Morgan Stanley, da solución al patrimonio neto negativo.

Su hoja de ruta llega con una extensión de toda la deuda bancaria antes del vencimiento del 31 de mayo de 2019. Además, aseguran fondos para afrontar el repago de los 306 millones de euros de bonos que vencen en julio de este año.

Por último, la propuesta 'oficial' de la compañía proporciona liquidez adicional a través del acceso a instrumentos de deuda no dispuestos suministrados por los bancos actuales, según concluye en su propuesta el consejo de administración.

Los minoristas cargan contra el consejo

La Asociación de Accionistas Defensores de Día (AADD) critica duramente que el Consejo de Administración de Supermercados Día siga permanentemente haciendo públicos mensajes alarmistas y catastrofistas acerca del futuro de la empresa si no se acepta su proyecto de ampliación.

La AADD defiende que la empresa tiene un enorme valor y sus cifras de facturación no justifican en ningún caso apelaciones a la disolución o el concurso de acreedores. En este sentido, la Asociación considera que el deber del Consejo es defender a la compañía y buscar alternativas que existen y no se están teniendo en cuenta.