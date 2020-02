El sector del juego prepara a sus equipos jurídicos para enfrentarse al decreto de Garzón

No hay tiempo que perder. Aunque el texto completo que regulará los anuncios de apuestas se conocerá este lunes, las compañías ya están preparando a sus equipos jurídicos para presentar alegaciones al borrador de Real Decreto que ha preparado el Ministerio de Consumo.

En este sentido, y aunque el equipo de Garzón no ha escogido la opción de la prohibición total de esta publicidad, el sector del juego tiene previsto presentar sus quejas para que el texto vea algunos de sus aspectos modificados.

Según ha podido saber Vozpópuli, los equipos jurídicos ya trabajan para presentar alegaciones relacionadas con puntos como la "diferencia de trato" entre el juego público (ONCE y Loterías del Estado) y el juego privado, la "libertad de empresa" para evitar el juego ilegal, entre otras.

Queja de las televisiones

No obstante, no solo las compañías que se dedican al juego preparan su artillería. La patronal de las televisiones privadas, UTECA, también tiene previsto hacer reclamaciones, en su caso por las lagunas del decreto con plataformas digitales como YouTube,pero no solo eso.

"Si el Gobierno va a permitir la publicidad de marca en los partidos de fútbol en directo, debe también permitir que las televisiones emitan ese mismo tipo de publicidad en el horario de adulto establecido por la ley, que es a partir de las 22 horas", reclama la patronal.

Asimismo, insiste en que es "incoherente" restringir la publicidad de las televisiones en abierto entre la 1 y las 5 de la madrugada mientras está permitida la publicidad en las camisetas de los futbolistas y en los partidos de fútbol en directo a partir de las ocho de la tarde.

Lejos de la prohibición total

Desde que la semana pasada se conocieran algunas de sus medidas estrella, Consumo ha recibido numerosas críticas por no haber abogado por una prohibición total de la publicidad de apuestas, puesto que el modelo a seguir era, en teoría, el de los anuncios de tabaco.

"Nos hemos partido la cabeza, es el diseño más eficaz para cumplir con nuestros objetivos", insistía Garzón este viernes en una comparecencia pública, reseñando que la escogida era la mejor alternativa y que la prohibición total podría hacer proliferar el juego ilegal.

Con todo, el Ministerio recibirá a partir de este lunes alegaciones a un texto que, con 100 medidas sobre publicidad de apuestas, pretende entrar en vigor antes de verano.