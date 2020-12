La Airef pide a Hacienda que desatasque la tercera fase de revisión del gasto público

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) lleva dos meses esperando a que el Ministerio de Hacienda dé luz verde a la tercera fase de sus estudios para revisar la eficiencia del gasto público, algo que cree que es crucial en el actual contexto de crisis económica.

"Vamos con retraso en la tercera fase del Spending Review, vamos con retraso. Hace más de dos meses que lo presentamos y no podemos demorarnos más", ha apremiado su presidenta, Cristina Herrero, durante su comparecencia en el Senado.

La Airef presentó al Gobierno en octubre un plan de acción para ejecutar la tercera fase de revisión de gasto público, con los proyectos que el Ejecutivo quiere integrar en la tercera y última fase del Spending Review. Pero no podrá ponerse a trabajar en ellos hasta que el Gobierno no lo apruebe en Consejo de Ministros -algo que no está entre sus planes de momento, confirman fuentes de Hacienda a Vozpópuli-.

Hasta la fecha, la Airef ya ha hecho dos oleadas de estudios -integradas por ocho y cuatro estudios, respectivamente- pero el Ejecutivo ha aplicado muy pocas de sus conclusiones.

Herrero ha insistido este miércoles en la importancia de buscar un gasto más eficiente, especialmente teniendo en cuenta que se puede esperar poca mejoría por el lado de los ingresos públicos.

"No podemos esperar grandes alegrías por parte de los ingresos, por el lado del gasto hay que profundizar para generar márgenes fiscales", ha señalado en alusión al ahorro que se podría generar si el Estado gastara de forma más eficiente en partidas como las ya analizadas (subvenciones, políticas de empleo, becas, infraestructuras, Correos, etc.).

Hay que estar "vigilantes" con el gasto

La Autoridad ha insistido en la importancia de que el Ejecutivo elabore un plan de reequilibrio fiscal, que demuestre el compromiso del país con la sostenibilidad de las cuentas públicas, y que debería presentarse a más tardar en abril junto al plan de ejecución de los fondos europeos que el Gobierno enviará a Bruselas.

"Se puede demorar hasta abril el plan de reequilibrio fiscal, pero ese plan tiene que ir acompañado de una planificación presupuestaria: que se sepa qué se va a hacer cada año y cuánto va a costar", ha señalado Herrero, quien advierte de que hay que estar "vigilantes" con el gasto.

Como ejemplo señalaba que, en caso de que la pandemia mejore y no sea necesario incurrir en tanto gasto sanitario, sería conveniente que ese gasto se ahorrase en lugar de destinarlo a otras partidas. "A corto plazo hay que atender a las necesidades que surjan por la crisis sanitaria, pero eso no nos puede llevar a olvidar que el objetivo a corto plazo es la sostenibilidad de las cuentas, no hay que incorporar gasto estructural, hay que priorizar", han concluido desde la institución.