La Airef avisa que los fondos europeos no tendrán impacto en el PIB de 2021

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) teme que la absorción de los fondos procedentes del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea no será tan rápida como espera el Gobierno y cuestiona que estos fondos puedan aportar al Producto Interior Bruto (PIB) de España ya en el año 2021.

"¿Escepticismo sobre el impacto del plan de los fondos en España? Para 2021 desde luego, porque hasta abril ni siquiera lo vamos a conocer. Es aventurado pensar que seremos capaces de gestionar 27.000 millones en 2021", ha advertido la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, en el Congreso de los Diputados. Dice tener "todas las dudas" de que se vaya a conseguir el próximo año el impacto que ha calculado el Gobierno, de 2,5 puntos de crecimiento en el PIB.

La Autoridad ha publicado este jueves su informe sobre el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, en el que sostiene que la total absorción de los fondos de la UE es el "escenario ideal".

Lo dice porque el Gobierno ha decidido incluir en sus PGE un total de 27.000 millones de euros que procederán de Europa y que ha diluido entre distintos ministerios, a pesar de que todavía no le ha presentado a Bruselas los planes concretos ni la UE ha dado su visto bueno.

La recuperación será más lenta

"Cuanto antes se ejecuten los fondos, antes comienzan a observarse los efectos positivos en la actividad económica de un país. Sin embargo, si no se materializa este escenario y no se consiguen ejecutar todos los proyectos previstos en 2021, se corre el riesgo de que la recuperación de la economía sea más lenta y con ella, se retrase el impacto en los ingresos. Esto, en definitiva, dificultaría alcanzar los niveles de déficit de referencia", advierte en el documento.

Hay riesgo de que no hagamos bien las cosas, pero de momento sólo son riesgos", ha reconocido

La presidenta de la Airef ve positivo que la Comisión Europea haya fijado que la mayor parte de las inversiones tengan que ser productivas, ya que tienen un mayor multiplicador. "Cuando vi que el 20% era gasto corriente dije 'mal vamos', pero cuando vi que estaba vinculado a formación y educación, que tienen un multiplicador cercano al de la inversión, me dije 'bueno, habrá que verlo'", confesaba la presidenta.

Riesgo de elegir proyectos inadecuados

El ritmo de ejecución de los fondos es una de sus preocupaciones, pero no la única. A la Airef le inquieta también que los proyectos seleccionados sean de calidad y sirvan para aumentar el crecimiento potencial de la economía, una preocupación que comparte el Banco de España.

"Lo único que puedo hacer es alertar de que hay riesgos de que ese impacto no se produzca en 2021 y de que si no elegimos bien los proyectos no se va a producir el multiplicador superior a 1 que se está previendo. Hay riesgo de que no hagamos bien las cosas, pero de momento sólo son riesgos", ha reconocido.

La Airef recuerda al Ejecutivo que la finalidad última de los fondos europeos "no es financiar temporalmente la parada o ralentización económica durante los meses que dura la pandemia, sino la de acometer las reformas estructurales necesarias en cada país para mejorar su crecimiento potencial".

"Se trata de evitar que la crisis de la covid-19 acabe provocando una caída del producto potencial a nivel estructural. En este contexto, resulta fundamental que los proyectos seleccionados resulten adecuados para conseguir los fines perseguidos. De lo contrario, no se lograría el efecto deseado en el PIB potencial", advierte.

Vuelve a pedir un plan de reequilibrio

Cristina Herrero ha aprovechado su comparecencia en el Congreso para insistir en la necesidad de que el Gobierno presente un plan de reequilibrio, dando cumplimiento a lo que exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Después de lanzar esta recomendación por primera vez, Hacienda confirmó a Vozpópuli que no tenía previsto hacerlo.

"Lo dice la ley. No nos podemos ir más allá de abril. Cuando se mande el plan que formará parte del Plan de Reformas, tiene que ir acompañado de un plan fiscal y de un escenario presupuestario. Es el momento de hacer las cosas: un plan de reequilibrio no se puede dejar para cuando las cosas ya estén equilibradas. Si queremos ser serios, ni las prisas son buenas ni tampoco demorarlo hasta que no sea necesario", ha recalcado.

Tanto la Airef como el Banco de España ven esencial que el Gobierno presente un plan de consolidación fiscal ideado para cuando el país haya recuperado la senda de crecimiento y pueda volver a comprometerse a reducir el elevado déficit y la abultada deuda pública. Este plan mandaría un mensaje de tranquilidad y seriedad al mercado, necesario para evitar posibles tensiones en la prima de riesgo.