La Airef estudia dónde se deben construir los AVE con datos de clientes de Orange

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) tiene muy avanzados los cuatro estudios sobre gasto público que forman parte de la Segunda Fase del Spending Review. Uno de ellos está destinado a evaluar la eficiencia de la inversión en infraestructruas de transporte en España y, para elaborarlo, la institución está utilizando los datos de movilidad de clientes de Orange.

En concreto, está evaluando cómo se toman en España las decisiones sobre inversión en infraestructuras. Para ello, parte de una comparativa con otros países en los que la inversión en transporte es ejemplar y después se centra en la parte ferroviaria, para analizar si existe relación lógica entre la oferta de trenes de AVE y cercanías (en Madrid y Barcelona) con la demanda por parte de los viajeros.

No sólo se centra en estudiar los datos que le ha facilitado Renfe o Adif sobre sus trayectos y número de pasajeros, sino que tiene que estudiar los desplazamientos que se producen en España por carretera o en avión, para saber qué trayectos están muy transitados por estos medios de transporte y en los que podría ser conveniente construir una vía ferroviaria.

Analizará la eficiencia de un gasto público anual en infraestructuras de 5.500 millones de euros y una inversión acumulada en el tiempo de 110.000 millones

Según ha podido saber Vozpópuli, para estudiar estos desplazamientos por carretera y avión, la Airef está utilizando datos de movilidad de clientes de Orange que le ha facilitado el Ministerio de Fomento.

Aena no puede facilitarle esa información porque no dispone de datos de traslados, sino que son las aerolíneas las que los tienen, y lo mismo ocurre con los traslados por carretera, de los que no hay información.

La solución está en los datos de las antenas de Orange, que recogen de forma aproximada la posición de sus clientes y pueden determinar su movilidad (si han estado en un aeropuerto o aterrizado en otro o si han hecho un viaje por carretera, por ejemplo).

Cantidades ingentes de datos

Los expertos de la Airef también han obtenido datos de algunas webs de viajes, por lo que llevan a cabo un importante trabajo de análisis de ingentes cantidades de datos (big-data).

La utilidad de este estudio, además de analizar si las decisiones que se han tomado en el pasado en infraestructuras de transporte han sido eficientes, está en que el Ministerio de Fomento tenga en cuenta los resultados de cara a sus próximas inversiones en ferrocarril.

En concreto, se analizará la eficiencia de un gasto público anual en infraestructuras del transporte de 5.500 millones de euros y una inversión acumulada en el tiempo de 110.000 millones de euros.

Los resultados de este informe estarán listos previsiblemente entre enero y febrero, serán remitidos al Gobierno y serán presentados en torno a dos o tres meses después.

Los otros tres estudios que integran la segunda fase del Spending Review son sobre beneficios fiscales, incentivos a la contratación y gasto en farmacia hospitalaria y bienes de equipo de alta tecnología.