Air Europa presiona al Gobierno para que no beneficie a Iberia en caso de un 'brexit' duro

La rivalidad nacional entre Air Europa e Iberia queda patente en los días previos al 'brexit'. La salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo supone un terremoto estructural para todo el grupo IAG. Por ello, según explican fuentes conocedoras del proceso, directivos de Air Europa han hecho saber al Gobierno su descontento por un posible apoyo a Iberia en caso de un 'brexit' duro.

"Desde Air Europa mantienen la postura de que siempre se ha favorecido desde los entes públicos a Iberia, pese a que ya es una empresa privada y forma parte de un holding internacional", relevan estas mismas fuentes. En este sentido, señalan que la compañía de Globalia, junto con otros compañeros de la alianza Sky Team como Air France, no quitará la lupa sobre la evolución de IAG en este proceso.

Un escenario que va en línea las declaraciones que realizaba el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo. "No tenemos que lamentarnos si Iberia no puede seguir en este país", explicaba el ejecutivo. "Nosotros estamos preparados en seis meses para tener una flota mucha más moderna de la que tiene Iberia", añadía el fundador de Air Europa.

Hidalgo criticaba que la aerolínea del grupo IAG había tenido muchas ayudas gubernamentales a lo larga de su historia, tanto en su época pública como en la privada, pero que había sido una empresa "muy mal gestionada" y que considera que hacerlo mejor que su rival es "muy fácil".

Uno de los ejemplos de este respaldo gubernamental a Iberia surge con lo sucedido en la T4 de Madrid-Barajas. Esta terminal fue ofrecida en exclusiva al gigante del grupo IAG. "Operar en el resto de terminales aumenta los costes y el tiempo de espera que los pasajeros se mantienen en el avión tras el aterrizaje en Madrid", critica Hidalgo. "No contaron con nosotros para este proyecto", añade.

Air Europa busca que el escenario del brexit le ofrezca oportunidades de negocio, sobre todo, en el aeródromo de la capital. Un movimiento similar que hace Air France-KLM en París. Este conglomerado franco-alemán busca poder pescar en las rutas que conectan Europa con Latinoamérica, uno de las principales conexiones que realiza Iberia.

Movimiento de protección

Mientras sus rivales mueven sus hilos, IAG sigue intentando tranquilizar al mercado con el efecto del 'brexit' en su negocio. Su última decisión la anunció el pasado lunes. El conglomerado hizo pública su decisión de capar en el 47,5% del accionariado la participación de los considerados como accionistas 'no UE'.

Un movimiento en clave defensiva. Esta decisión busca cumplir la normativa de que la mayoría del accionariado esté en manos de miembros de la UE. No obstante, IAG declara en su nota que los ciudadanos británicos no forman parte de este grupo de 'no UE' y que, por lo tanto, son considerados europeos.

Aunque la normativa guarda un 'as en la manga' que es la posibilidad de poder exigir a parte del accionariado a retirar su posición en el caso de superar a este 47,5%. Esta opción permitiría a IAG, en el caso de que Reino Unido abandonase sin acuerdo el 29 de marzo, aprovechar los seis meses de plazo que le ofrece la UE para revisar este accionariado.

“Tenemos la convicción de que cumpliremos con la normativa aplicable sobre propiedad y control, tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea, después del Brexit”, explican a este medio desde IAG.Lo que está por ver es si estos accionistas y sus rivales no mueven sus hilos para defender sus intereses.