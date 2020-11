Air Europa asegura a sus pilotos que evitará despidos y mejorará el ERTE tras el rescate

Air Europa se ha comprometido a evitar despidos tras el rescate del Estado y ha llegado a un acuerdo con sus pilotos -afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)- para establecer un mínimo de diez días de trabajo al mes (en los que se les desafecta del ERTE) y que ninguno de ellos se quede sin volar y sin unos ingresos mínimos, según informan desde Sepla a Vozpópuli.

Este acuerdo, que ahora se someterá a la ratificación de todos los pilotos de Air Europa, llega después de la aprobación de la ayuda pública por 475 millones de euros aprobada en el Consejo de Ministros hace dos semanas y tras la que la aerolínea debe cumplir un plan de viabilidad que asegure su futuro y el de sus más de 3.000 trabajadores.

Los pilotos habían impugnado el ERTE al no haber participado en él y al considerar que la distribución de horas de vuelo no era equitativa entre toda la plantilla. "Tras anunciarse el rescate público", las conversaciones con la compañía "se han acelerado" por su interés de "alcanzar un acuerdo antes de que el caso llegara a juicio" y que no afectara al rescate, aseguran desde el sindicato.

"Entendemos que el momento actual exige hacer esfuerzos por ambas partes para facilitar la supervivencia de la compañía. De ratificarse por nuestros pilotos, nos comprometemos a desistir de las demandas interpuestas ante la Audiencia Nacional, incluida la de impugnación del ERTE por fuerza mayor. Ahora llega la época del diálogo y de afrontar nuestro futuro de la mano para superar esta crisis”.

Sin noticias sobre el plan de viabilidad

Sepla explica que ha conseguido firmar un acuerdo que consiste en establecer un mínimo de 10 días de desafectación del ERTE para toda la plantilla, porque hasta ahora los que pilotaban el Airbus A330 de largo radio no estaban volando desde marzo y sólo cobraraban la prestación del SEPE, que en muchos casos ha tardado meses en llegar".

Además, el compromiso de la empresa es que esas diez horas mínimas sean sólo el comienzo y "en función de la actividad que tenga la compañía, se vaya aumentando el número de días al mes", detallan desde el sindicato. Así, cuanta más producción realice la compañía se aplicarán más días de desafectación a toda la plantilla.

Pese al avance por parte de la compañía de evitar expedientes de regulación de empleo definitivos (ERE), los trabajadores no han recibido más información sobre la hoja de ruta de los propietarios, la familia Hidalgo, para reflotar la aerolínea en los próximos años, tal y como informó Vozpópuli hace días.

Los pilotos de Air Europa celebran el rescate, pues les ayudará a aguantar unos meses más, pero se preguntan cuál es el planteamiento futuro, teniendo en cuenta las malas previsiones del sector hasta el verano de 2021. Sólo con las ayudas por la pandemia, la empresa acumula una deuda superior a los 600 millones, entre los nuevos préstamos y otro avalado por el ICO de 140 millones que ya le concedieron los bancos en mayo.