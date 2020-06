Air Europa se queda en la T4 de Barajas junto a Iberia "hasta nuevo aviso"

Air Europa se queda "hasta nuevo aviso" en la Terminal 4 del Aeropuerto Madrid-Barajas, inaugurada en 2006 y habitada, en su mayoría, por el grupo IAG -al que pertenecen Iberia, Vueling, British Airways y Aer Lingus-.

La aerolínea de la familia Hidalgo, ubicada en las terminales 1 o 2 (en función del destino), se trasladó a la T4 a finales del pasado mes de marzo, cuando el gestor aeroportuario Aena decidió cerrar el resto de terminales por el desplome de la actividad aérea con la pandemia de la covid-19.

Desde hace unos días, con la recuperación de la movilidad en España, Aena ha reabierto la Terminal 1 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para dar cabida al aumento de la programación que preparan las aerolíneas, pero Air Europa ha informado este martes de que continuará en la T4 "hasta nuevo aviso".

📣#InfoAirEuropa➡️️ Hasta nuevo aviso, nuestros vuelos seguirán operando en Madrid en la terminal T4, mostradores 850-859, y 870-879.➡️ Until further notice, our flights will continue operations in Madrid at terminal T4, counters 850-859, and 870-879. pic.twitter.com/x77sBgQViF