El campo español prepara movilizaciones ‘a la francesa’ contra el Gobierno

"Pedimos disculpas a la ciudadanía por adelantado por las protestas que se avecinan", declara a este medio Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). "Es un primer aviso, un SOS al Gobierno, el presidente y a la sociedad para salvar un sector vital para el país", declara el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco. Dos asociaciones que, junto con la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), van a desplegar por el país un programa de movilizaciones para reclamar soluciones inmediatas al Gobierno.

El desplome de los precios para los trabajadores del campo, mientras los intermediarios no ceden en sus ingresos, es el principal golpe que están sufriendo los agricultores y ganaderos españoles. También denuncian la inoperancia del Gobierno español y la Unión Europea tanto con los castigos arancelarios de la Administración Trump como con Rusia. La importación desmedida de productos que rompen más aún los precios y, por último, la amenaza de un recorte de la Política Agraria Común (PAC) crea un mapa crítico para el campo español.

El 2019 ya ha sido nefasto para todos los sectores, principalmente para las frutas, las hortalizas y el aceite. Pero, si no consiguen dar la vuelta a la situación en 2020, el principal negocio de la denominada "España vaciada" corre serio peligro. "Cada año la situación va a peor porque no hemos encontrado nuevas alternativas para nuestro negocio", explica Lorenzo Ramos. "Pero, mientras los agricultores y ganaderos no cubren los gastos de producción, existen intermediarios y algunas centrales que aumentan sus beneficios cada año", añade. "El consumidor paga un 450% más de lo que recibe el productor", añade Miguel Blanco.

'Tractoradas' y cortes de carreteras

Las protestas comenzarán el 28 de enero en el Parlamento gallego y en Zaragoza. El 29 de enero estas asociaciones han convocado una 'tractorada' en una feria agraria en Don Benito (Badajoz) y se esperan más movilizaciones en Salamanca. El 30 de enero, según detallan, varias asociaciones subirán el tono con cortes de carreteras en regiones como Andalucía, aunque de momento no planean llevar sus protestas a grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

"No descartamos nada y pretendemos que se escuche nuestra situación, como se ha hecho en otros países como Francia o Alemania, aunque tampoco queremos molestar a la ciudadanía", afirma Ramos. "Estamos todas las asociaciones coordinadas y consideramos poder llevar estas protestas a Madrid si es necesario", destaca el representante de COAG.

Este escenario se lo comunicaron al propio Luis Planas, ministro de Agricultura. El ministro explicó tras la reunión que el Gobierno está comprometido a dialogar con el sector para, “mano a mano”, ofrecer soluciones y las reformas necesarias, a medio y largo plazo. El representante del Ejecutivo también les explicó que iba a realizar una defensa de la PAC y que ha pedido firmeza a la Comisión Europea en sus negociaciones con Trump.

Un año nefasto

Los resultados del año 2019 son uno de los más negativos que se recuerdan para el sector, con una pérdida de renta agraria cercana al 9%. Aunque apuntan que este es el dato que maneja el Ministerio de Agricultura, los representantes de las asociaciones consideran que en la gran mayoría de casos no se están cubriendo los costes de producción. "Suben los costes de producción mientras bajan los ingresos. Por lo tanto, la renta agraria sufre", explica el representante de COAG.

Un ejemplo de este escenario son las 700 granjas lácteas que echaron el cierre en España en 2019. Unos datos que se producen por los bajos precios que perciben los productores españoles de leche de vaca, que desde UPA consideran “insostenibles”. Éstos se situaron en los 0,33 euros el litro, un 5,7% menos que la media europea y hasta un 11% por debajo de lo que se paga en Francia. "Las frutas y las hortalizas han vivido un escenario similar durante este período", matiza el representante de UPA.

“Urge tomar medidas de apoyo ante los ataques que estamos sufriendo”, han explicado desde las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA. “No podemos esperar ni un día más”, aseguran. Las protestas pretenden ser un “punto de inflexión” ante las dinámicas que están llevando a la ruina a agricultores y ganaderos de muy diversos sectores. “Hay que cambiar las cosas. Todos los implicados deben escuchar alta y clara la voz del campo y por eso saldremos a la calle en todo el país”, han concluido.