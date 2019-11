Los pitos de la afición del Real Madrid a Gareth Bale (30) tras mostrar una bandera con un mensaje en el que parecía reflejar que su selección y su afición por el golf son más prioritarios para él que el Madrid tienen un férreo rival en el que hoy es el agente de futbolistas más poderoso del mundo: el inglés de origen judío Jonathan Barnett.

"Era un mensaje para los medios, no tiene más", dijo Barnett en defensa del galés. Su poder y capacidad negociadora explican, según apuntan a Vozpópulifuentes del sector, la gestión que está haciendo Florentino Pérez - que parece haberse distanciado en el último tiempo de Jorge Mendes - 'tolerando'a un jugador frecuentemente criticado por la prensa deportiva de Madrid y que tiene incluso, según ha reconocido el propio Barnett, una mala relación con todo un símbolo merengue como lo es su propio entrenador, Zinedine Zidane. "Es un gran negociador; su empresa, Stellar Group, tiene experiencia en todos los aspectos que rodean a la vida del deportista, no solo la mera intermediación en un fichaje", dice Magalí Riera, profesora de la Escuela de Negocios EAE.

En España, según apuntan desde la propia empresa a Vozpópuli, gestiona ya a unos 125 futbolistas de todas las categorías

Vender a Bale, como a cualquier jugador representado por Barnett, implica en cualquier caso convencer al nuevo rey mundial de las comisiones, el hombre que ha desplazado al 'superagente' Jorge Mendes como el empresario que más cobra por mediar en los traspasos de futbolistas (y de deportistas en general) del mundo: 114 millones de euros solo el pasado verano, según estima Forbes.

La empresa de Barnett, Stellar Group, fundada en 1994, movió 1.150 millones de euros en operaciones solo en la última ventana de fichajes, una cartera de futbolistas que le convierte en el intermediario más poderoso del planeta.

En España, según apuntan desde la propia empresa a Vozpópuli, gestiona ya a unos 125 futbolistas de todas las categorías. "El negocio ha crecido de forma increíble en los últimos cuatro años (coincidente con la llegada de Bale al Madrid); estamos en el mejor momento de la historia del fútbol español, el futbolista español es muy atractivo", dice Luis Alonso, director de Stellar España con un largo expertise en el mundo de la representación, a este medio.

La 'pantalla' del Deportivo Maldonado

Stellar Group, con sede en Londres, se presenta principalmente como consultora y asesora de futbolistas, pero también actúa como grupo o "gestor" inversor. Ha realizado, por ejemplo, múltiples operaciones desde 2009 al hilo del pequeño club uruguayo Deportivo Maldonado, que en el último tiempo ha traspasado a numerosos futbolistas sudamericanos, como los argentinos Jonathan Calleri y Gerónimo Rulli o el brasileño William José, al fútbol español, sin que ninguno de ellos haya jugado un solo minuto en Uruguay.

La veta del Maldonado, club que en 2009 tenía 200 socios y se convirtió entonces en Sociedad Anónima, ha permitido al entorno del grupo sortear la prohibición de la FIFA de que una persona física o tercero sea el propietario de los derechos económicos de un futbolista, apuntan fuentes conocedoras, permitiéndole un mayor poder de negociación y ventajas fiscales.

Desde Stellar reconocen una relación de "gran amistad" entre la familia de Jonathan Barnett y los dueños del Deportivo Maldonado, y afirman que Stellar "es consejero deportivo del club"

La prensa argentina, de hecho, ha vinculado a la división de Stellar Group en Sudamérica y al Maldonado con Eduardo Arribas, intermediario de futbolistas socio de Mauricio Macri - casualmente, de buena relación con Florentino Pérez - durante su etapa en Boca Juniors y jefe de la Agencia Federal de Inteligencia argentina durante el último gobierno macrista.

A preguntas de Vozpópuli, desde Stellar niegan que la empresa esté en el accionariado directo de Deportivo Maldonado. "No son lo mismo", aseguran, aunque no desmienten que exista una relación de "gran amistad" entre Jonathan Barnett y tanto la familia propietaria del Maldonado como la familia Arribas. "Stellar es un consejero deportivo del Maldonado", señala a este medio Luis Alonso.

La "clase media" del fútbol

El modus operandi de Stellar suele apuntar a futbolistas muy jóvenes y en cantidad, la "clase media" del fútbol. Tiene ahora una cartera de casi 400 deportistas de alto nivel en todo el planeta. La mayoría de ellos, futbolistas: 350, con unos 470 años en contratos bajos gestión, frente a los 190 de la siguiente empresa, Gestifute, de Jorge Mendes.

Algunas fuentes elevan la cifra total de futbolistas incluso por encima de los 700, contando todas las categorías en todo el mundo, a los que caben sumar deportistas de rugby, cricket y atletismo. "Su influencia y éxito han llegado incluso a oídos de los líderes mundiales, por eso Nelson Mandela le pidió ayuda para llevar a Sudáfrica a los equipos de cricket de West Indies y Pakistan al finalizar el Apartheid", reivindican desde Stellar.

La empresa de Barnett reconoce igualmente que la exposición de Gareth Bale en el Real Madrid ha disparado su negocio. El galés no es más que otro ejemplo de joven futbolista al que la empresa de Barnett vio a tiempo. "Conozco a Gareth desde que tenía 15 años y me es altamente satisfactorio verle conseguir la recompensa que merece su talento", dijo Barnett al 'celebrar' el multimillonario contrato que liga, de momento, a Bale con el Madrid hasta 2022.

Apuesta por España

Si bien la FIFA ha anticipado ya su intención de limitar próximamente las comisiones en el fútbol, el grupo de Barnett parece más que entusiasmado con el mercado español. Según cifras de la propia FIFA a las que ha tenido acceso Vozpópuli, las comisiones de los clubes españoles a los agentes se dispararon un 300% en en el último mercado de fichajes, hasta los 100 millones. En España, además, el presidente de La Liga, Javier Tebas, ha defendido públicamente la presencia de fondos de inversión en el fútbol como vector en la carrera por el negocio contra la Premier y contrapeso a los clubes tradicionalmente más poderosos.

"Queremos ser los reyes del mercado en España", afirman desde Stellar, que este año ha conseguido captar como cliente a Saúl Ñiguez, estrella del Atlético de Madrid, club donde ha colocado también este verano al inglés Kieran Trippier(el equipo colchonero, casualmente, está desde el año pasado en parte controlado por un gigante de la inversión israelí) y ha fichado a un ex Morgan Stanley, Caja España, Citibank y Ahorro Corporación, Kike González, para supervisar sus operaciones en España.

"Aquí, el 90% de las labores se desempeñan en Madrid pero también hay personal en Barcelona; somos unos 20 en total", dice Alonso."Desempeñamos labores de asesoramiento de fichajes, jurídico y fiscal, scouting y trabajamos en el día a día con el jugador y su familia".

Según cifras de la propia FIFA, las comisiones de los clubes españoles a los agentes se dispararon un 300% en en el último mercado de fichajes, hasta los 100 millones

"La popularidad de Gareth Bale y el papel que tuvimos en ese éxito nos brinda una oportunidad ideal para mostrar nuestra experiencia, sobre todo a los jugadores jóvenes. Somos diferentes en el mundo del fútbol; ninguna otra agencia garantiza el mismo nivel de compromiso, y ninguna cuida a sus clientes de la manera que lo hacemos nosotros", reivindican desde Stellar, que gestiona también al delantero uruguayo del Valencia Maxi Gómez, así como también a jugadores de la Masía del Barça, hasta un total de unos 125 entre todas las categorías del fútbol español.

En España, compiten contra Gestifute (de Jorge Mendes), Best Of You (empresa de representación de futbolistas también ligada al Real Madrid), AC Talent (la firma que asesora a Gerard Piqué) y Bahía Internacional (de José Antonio Martín Petón), entre otras.