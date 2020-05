La Agencia Tributaria intenta adoctrinar a sus funcionarios para que no se rebelen contra el Gobierno

El departamento de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria (AEAT) está impartiendo un curso online para sus 27.000 empleados sobre prevención de riesgos laborales frente al coronavirus, pero incluye algunos apartados en los que trata de adoctrinarlos para que no se rebelen contra el Gobierno ni salgan a la calle a protestar por su gestión.

"La rabia y enfado aparecen en los momentos en que pensamos que se están dando injusticias que interfieren en nuestra vida. Estas emociones están dirigidas al causante percibido de la situación, pero hay veces que el causante no está bien identificado y esto puede generar reacciones de enfado con diferentes colectivos, la sociedad o el gobierno, y nos lleva a conductas que no son de ayuda, como 'rebelarnos' y salir a la calle porque interpreto que el gobierno no lo ha parado a tiempo", explica la AEAT en el curso, como ha adelantado La Razón.

Como ejemplo de esos pensamientos que hay que evitar, los expertos en recursos humanos verbalizan este mensaje: "Es injusto que yo esté metido en casa, el Gobierno tendría que haber cerrado antes", "no hay derecho a que los chinos ya estén bien y nosotros ahora sufriendo lo suyo".

Fuentes de Hacienda niegan que el objetivo de este curso fuera adoctrinar a los empleados públicos de la AEAT.

"El contenido del curso se preparó hace un mes, aunque se haya empezado a impartir ahora. Todos los sindicatos con representanción en la AEAT (CCOO, UGT, CSIF, Gestha...) vieron previamente el contenido del curso sin poner ninguna objeción. Se trata de un curso de prevención de riesgos laborales configurado hace un mes para informar a los trabajadores de las medidas de seguridad sanitarias. Uno de los contenidos aborda el efecto psicológico del confinamiento. En ningún caso se pretendió dar la interpretación que se plantea en la noticia publicada", se defienden.

Recomiendan el humor para superar la rabia

Los empleados se deberán examinar después de hacer el curso, que se divide en tres partes: información sobre el coronavirus, prevención de riesgos específicos y gestión emocional.

En este último apartado es en el que se incluyen las recomendaciones citadas para evitar el sentimiento de rabia y enfado, y se aconseja paliarlo tirando de humor.

"Practicar la gratitud y potenciar el humor (...) El humor te ayuda a desdramatizar, a descargar tensión y mejorar tu estado. Usa y consume humor siempre que tengas la ocasión (...) Sonríe siempre que puedas", dice, según recoge La Razón.