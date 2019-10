Los 7.000 afectados por el 'dieselgate' de Facua se quedan sin el macrojucio alemán

Los 7.000 españoles afectados por el 'dieselgate' representados por Facua se han quedado fuera del mayor juicio celebrado en Alemania por una demanda colectiva, el que enfrenta a Volkswagen con cerca de medio millón de propietarios de automóviles del grupo europeo, y que comenzó ayer lunes.

El pasado mes de marzo, el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, al frente del caso del 'dieselgate' en España, decidió el envío del proceso a la justicia alemana. Mientras que despachos de abogados que representan a cerca de 3.000 españoles han accedido a trasladar sus demandas a Alemania, a través de la plataforma Agrupación de Afectados por Volkswagen, Facua no lo ha hecho.

El traslado de la causa a Alemania incrementa los costes de los afectados en España. Pero, consideran abogados españoles personados, tendrá efectos positivos, por la mayor celeridad de los tribunales alemanes y las sentencias que hasta ahora se han dictado en el país, favorables a los afectados.

En el caso de los despachos españoles que forman parte de esta agrupación, el cobro a sus clientes depende del éxito de la demanda. Los afectados a los que representan no tienen que pagar a los despachos españoles, tampoco por el traslado a Alemania de la causa. Si finalmente los perjudicados logran una sentencia favorable, los bufetes retienen un porcentaje determinado de las indemnizaciones decididas.

"Cuando la Audiencia decidió archivar la causa, decidimos no solo acudir ante el Tribunal Supremo, sino ir más allá, de manera que contratamos los servicios de un despacho de abogados en Alemania para que evaluase opciones", explica Rubén Sánchez, vicepresidente de Facua.

Ni los abogados contratados ni la asociación han considerado la personación en Alemania, asegura Sánchez. "La causa alemana es una demanda declarativa, así que la sentencia no se pronunciará sobre indemnizaciones y derechos individuales", afirma. "Si se gana, cualquier usuario que quiera reclamar indemnizaciones en Alemania tendrá que iniciar un nuevo procedimiento judicial allí, estuviera o no personado en la causa", dice. "Personarse no era un requisito necesario para reclamar allí en el futuro; además, no hay seguridad de que el juzgado alemán admita personados que compraron fuera de Alemania", añade.

La sentencia solo tendrá efecto para los demandantes que se hayan personado allí, advierte uno de los despachos personados en Alemania

Carlos Villacorta, socio director de BCV Lex, uno de los despachos personados en Alemania, precisa que la sentencia alemana solo tiene efectos vinculantes para las partes. "No es vinculante para los que no sean demandantes, se declararán unos hechos probados para el que se haya presentado; si no se han presentado tendrán que probar lo que aquí quede probado", explica.

Sobre la primera vista del proceso celebrada ayer, Villacorta destaca que ha sido "muy interesante" el interés que ha mostrado tener VW en saber cuántos demandantes hay, algo que el tribunal no ha dicho. "El tribunal podría invitar a las partes a una transacción, a llegar a un acuerdo", apunta.

0,53 millones de euros