Barajas quiere competir con Charles de Gaulle en el turismo asiático

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas quiere potenciar la recepción de turistas asiáticos y competir con París-Charles de Gaulle, uno de los centros de conexión europeos líderes en este mercado. Las aerolíneas españolas, el gestor aeroportuario Aena y el propio Estado están uniendo fuerzas para aumentar la conectividad de nuestro país con algunos países del continente más grande y poblado del mundo, especialmente con China, donde el turismo a Europa comienza a proliferar.

Este mercado es sinónimo de gasto por el alto poder adquisitivo de sus residentes, lo que se conoce como 'turistas de lujo'. España aún está a la cola en la recepción de este tipo de visitantes, pese a ser el segundo destino más visitado del mundo. Según un informe de Global Blue, nuestro país sólo consigue captar el 13% de este tipo de viajeros frente al más del 30% que consiguen países como Francia, Reino Unido o Italia.

El presidente de Iberia, Luis Gallego, ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa que uno de los objetivos del grupo tras la compra de la aerolínea española Air Europa es posicionarse en Asia, "donde se experimentarán los mayores crecimientos en los próximos años por el aumento de la clase media y de la población en áreas urbanas, generando más destinos para conectar a través del avión".

Luis Gallego ha lamentado que Madrid-Barajas sea aún "un hub secundario que juega en segunda división", frente a otros como el de París-Charles de Gaulle, un centro de conexión "en 360 grados". "Estamos trabajando en desarrollar más rutas para ser la puerta de enlace entre Asia y Europa", ha avanzado.

En el aeropuerto parisino, las conexiones entre ambos continentes las lidera Air France-KLM, una de las principales competidoras del grupo IAG -al que pertenece Iberia y, en un futuro, Air Europa- en el largo radio. "Cuesta mucho abrir rutas en Asia cuando no tienes flota suficiente para desarrollarlas, pero con la suma de Air Europa e Iberia contaremos con casi la misma cantidad de aviones que Air France-KLM y robaremos clientes a los principales hubs", ha sentenciado.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ya ha realizado varios viajes a China para reforzar las relaciones entre ambos países y promocionar España como destino turístico. Además, el gestor aeroportuario Aena ha firmado este jueves un acuerdo con el mayor proveedor de viajes online de China, Shanghai CTRIP Commerce, para y situar Madrid como puerta de entrada a Europa.

Cerca de medio millón visitaron nuestro país en 2018 -un 26% más que el año anterior-, una cifra que el Gobierno está intentando incrementar por la aportación que supone a nuestra economía. Y es que cuando un ciudadano chino viaja a España gasta unos 2.500 euros, según estimaciones del operador internacional de tax free Global Blue; frente a los 955 euros de media que gastan los turistas internacionales en general. Es decir, casi el triple.

En este sentido, desde BBVA apuntan que los ingresos que genera el turista chino en los países que visita "no paran de crecer año tras año". "Esto ha llevado a compañías como El Corte Inglés o cadenas hoteleras como Only YOU y Ayre Hotels a facilitarles el pago mediante aplicaciones móviles que utilizan a diario en su propio país como WeChat Pay y Alipay".