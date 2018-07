El comprador del aeropuerto de Ciudad Real ficha a Ahorro Corporación para pagarlo

Rafael Gómez Arribas, el empresario al frente de la sociedad Cria, que se ha adjudicado el aeropuerto de Ciudad Real, ha encargado a Ahorro Corporación la búsqueda de crédito para mantener los costes del aeródromo y ejecutar su compra.

Carmelo Ordóñez, el juez a cargo del concurso y liquidación del aeropuerto manchego ha aceptado esta semana la propuesta de pago ofrecida por el empresario, consistente en presentar como aval para la ejecución de la compra una deuda que la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares tiene con dos sociedades de su propiedad, de 86,8 millones de euros.

Gómez Arribas se adjudicó el aeropuerto de Ciudad Real en una subasta organizada hace más de dos años, pero no ha podido hasta ahora completar el pago, más de 56 millones. El pasado mes de abril, cuando se cumplía el plazo dado por el juez para cumplir con el compromiso de pago, el empresario anunció que no podía acometerlo porque un fondo inglés con el que se había asociado no acudió finalmente a la firma de la operación.

El aeropuerto paga de IBI 850.000 euros al año

El magistrado extendió entonces el plazo hasta esta semana y Gómez Arribas puso sobre la mesa una propuesta inédita en el sistema concursal español. Ordóñez ha aceptado la dación en pago consistente en la entrega al juzgado de la cesión del derecho de cobro que tiene frente a la Comunidad Autónoma de Baleares.

Gómez Arribas, que figura entre los mayores morosos de Hacienda -su empresa Reformas de Pisos debe 13,5 millones- mantenía desde hace más de diez años un conflicto con Baleares por la paralización de un desarrollo urbanístico que puso en marcha en Ibiza y que fue suspendido después de haber conseguido las licencias pertinentes. El pasado día de 5 de julio la sentencia por la que se condena a la Comunidad Autónoma al pago de esa indemnización de 86,8 millones ha sido confirmada, y el juez de Ciudad Real ha aceptado su empleo para pagar la compra del aeródromo.

En el auto del juzgado de Ciudad Real en el que el juez Ordóñez da por finalizada la venta del aeropuerto al aceptar la propuesta de pago de Gómez Arribas, se indica que "por las informaciones que hemos obtenido" existe "una probabilidad muy alta" de que Gómez Arribas pueda recuperar el crédito que cede en pago "antes del próximo 30 de septiembre".

100.000 euros al mes para mantenimiento

El aeropuerto de Ciudad Real, inaugurado en 2008, el primero internacional privado de España, está inoperativo desde el año 2012. Los costes de mantenimiento, seguridad y limpieza ascienden a 1,2 millones de euros al año, 100.000 euros al mes.

El juez recuerda en el auto comunicado esta semana que el comprador del aeródromo tiene que asumir "los costes nada despreciables de mantenimiento, seguridad, energía, dotación de personal esencial, ibis, otros impuestos... y que al año pueden rondar los 2 millones de euros". Sólo el coste de IBI asciende a 850.000 euros anuales.

Ahorro Corporación ha mantenido negociaciones con dos entidades de crédito para financiar a Gómez Arribas. El juez prevé que el empresario consigne en la cuenta del juzgado el pago en metálico de los 56 millones que debe por la compra del aeropuerto una vez obtenga la financiación bancaria.