Las aerolíneas preparan más recortes para los próximos meses ante la mala previsión

El 82% de las aerolíneas anticipan que sus costes disminuirán o se mantendrán estables -tras los recortes efectuados en los meses previos de pandemia para conservar la liquidez- ante las malas previsiones que todavía existen en el mercado. Así lo revela una encuesta realizada el pasado mes de enero por la patronal aérea IATA a los directores financieros de las compañías, antes incluso de que estallara la tercera ola de covid-19.

"La encuesta confirma que la debilidad en la situación financiera de las aerolíneas se extendió hasta el cuarto trimestre de 2020"; aunque "como la encuesta se realizó antes de la imposición de restricciones de viaje recientes, la mayoría de los encuestados se mostraron positivos en las perspectivas financieras para los próximos doce meses", revelan desde IATA.

Aún así, el 30% de los directivos encuestados espera que sus costes unitarios disminuyan a lo largo del 2021, mientras que el 52% no espera un cambio, pues "anticipa que las aerolíneas continuarán implementando medidas de control hasta que vean una recuperación sensible en los volúmenes de tráfico". Durante los últimos meses, las compañías han recortado drásticamente sus gastos en personal, alquiler de aeronaves, etc.

Es decir, que sólo el 19% de los encuestados espera aumentar este coste unitario con la reanudación de las operaciones y la recuperación de los precios del petróleo, un porcentaje mucho más bajo que el de la última encuesta realizada en octubre por la patronal, cuando el 34% de los directivos esperaba relajar las estrictas medidas adoptadas para reducir los costes operativos, especialmente en el lado del empleo.

Recortes en el empleo

Lo cierto es que el sector no espera una recuperación total del tráfico aéreo hasta 2024. En este sentido, el 85% de los directivos financieros de las aerolíneas reconocen que no reactivarán este año los empleos perdidos con la covid. En concreto, el 15% puede disminuir aún más su número de empleados, mientras que el 70% se mantendrá como hasta el momento, sin reducciones adicionales en su plantillas pero también sin incrementos.

En junio del pasado año, tras la 'tormenta' de la primera ola, IATA ya calculaba que el sector acabaría el año con un millón de empleos menos, pasando de los 2,9 millones de trabajadores que daba esta industria en 2019 a apenas 1,9 millones.

En la encuesta de enero, el 78% de las compañías reconocieron una reducción en su fuerza laboral debido al impacto sin precedentes que esta crisis ha tenido en su operativa. Solo el 4% de los encuestados, que lideran aerolíneas de carga, declararon un aumento en sus niveles de empleo.

A su vez, esto tiene un impacto directo en otros sectores vinculados con el transporte aéreo, como el turismo (hoteles, agencias de viajes, etc.) o la industria aeronáutica. En concreto, IATA calcula que hay al menos 65,5 millones de empleados en el mundo que dependen de la aviación y de otros sectores estrechamente relacionadas con la primera.

Según las previsiones avanzadas por IATA, la recuperación del tráfico de larga distancia tardará años en recuperarse, especialmente en Europa, donde los niveles de demanda de 2019 volverán "más tarde" que en otros lugares como Asia Pacífico o América del Norte.

En este sentido, advierten que "una parte significativa de las aerolíneas está considerando cambios en su estrategia a largo plazo". El 59% se plantea reducir las frecuencias de sus vuelos; el 26%, cambiar su flota a aviones más pequeños; el 26%, ampliar sus rutas de carga de mercancías; y el 22% se plantea incluso modificar sus modelos comerciales, orientándose al 'low cost' o al corto radio.