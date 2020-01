Las aerolíneas contradicen a Ribera y niegan que volar sea "de ricos"

El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, ha negado que viajar en avión sea en la actualidad un "transporte de ricos", sino que está "totalmente democratizado" y advierte en declaraciones a Europa Press de que implantar una nueva tasa a las emisiones de CO2 perjudicaría a la economía española y, precisamente, frenaría los viajes de los pasajeros con menos recursos.

Gándara responde así a las declaraciones realizadas este lunes por la mañana por la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, realizadas en Onda Cero y recogidas por Europa Press.

Ribera ha calificado de "debate interesante" las distintas propuestas en Europa que plantean poner nuevos impuestos o tasas a quien viaja en avión que, en su opinión, es "quien tiene más recursos o son billetes sufragados por la empresa", por lo que considera que esta opción "puede ser razonable".

"El avión no es un transporte de ricos en la actualidad. Si hoy tiene algo la aviación es que está totalmente democratizada. Hace 25 años era un lujo que no estaba al alcance de todos, pero ahora sí", ha apostillado Gándara, que asegura que viaja con frecuencia y a su lado ve viajeros aparentemente de todo tipo, tanto ricos como con menos recursos.

"Todos los ciudadanos pueden permitírselo"

De este modo, insiste en que las declaraciones de Ribera "no responden a la realidad" pues "todos los ciudadanos" pueden permitirse volar, al tiempo que ha recordado que la aviación no solo es turismo o negocio, sino que permite conectar a gente que vive en pequeñas islas, en territorios más alejados y que ha acercado la distancia entre familiares que viven separados.

Por ello, cree que el problema no son los aviones, sino el CO2, por lo que una nueva tasa al pasajero "encarecería volar a todo el mundo" y, como consecuencia, probablemente quienes tienen menos recursos son quienes tendrían que dejar de volar.

5.000 millones en impuestos ambientales

A su juicio, se ha estigmatizado injustamente a la aviación que, según datos del sector durante el año 2019 pagó un total de 5.000 millones de euros en impuestos ambientales, incluidas tasas establecidas en Reino Unido, o las ecotasas de Alemania y Francia y que "no han solucionado el problema".

El presidente de ALA cree que los 5.000 millones de euros en impuestos estarían "mejor empleados" en investigar y desarrollar alternativas a los actuales combustibles fósiles o fomentar la aviación eléctrica o híbrida.

En todo caso, frente a la propuesta de fijar una nueva tasa que Ribera no vería con malos ojos, Gándara subraya que puesto que la aviación actual es global, su solución también debería serlo a nivel mundial o, al menos, en el conjunto de la UE. En su opinión, una tasa en un solo país no soluciona el cambio climático y perjudica a la competitividad, más aún en un país tan turístico como España, donde según ha dicho, más del 80 por ciento de los viajeros llegan vía aérea.

En definitiva, insta a realizar un debate "sosegado" para atacar el problema final del cambio climático y se ha puesto a disposición del Gobierno para exponerle su punto de vista y colaborar para que la aviación siga siendo accesible y sostenible.

Por último, ante posiciones como la de la joven activista sueca Greta Thunberg entre otras, que no viaja en avión como forma de luchar contra el cambio climático, Gándara opina que "a título individual cada uno puede optar por volar o no", pero lamenta que se haya estigmatizado "injustamente" a la aviación que ha proporcionado mayor calidad de vida.

"La gente que no quiera, que no vuele, pero imponer a nivel colectivo un modelo de vida no es la solución", ha sentenciado.

Por último, ha garantizado los esfuerzos del sector --más de 80 aerolíneas forman parte de ALA-- para mejorar su sostenibilidad y reducir sus emisiones de CO2 y que se basan en cuatro pilares.