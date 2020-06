Las aerolíneas quieren blindar sus horarios hasta abril de 2021 aunque decidan no volar

Las aerolíneas siguen sin apenas vuelos pese a la reapertura de fronteras y el levantamiento en Europa de las recomendaciones de no viajar. Con un pronóstico de baja demanda, las compañías aéreas tampoco prevén recuperar sus operaciones por completo en la temporada de invierno, que ahora se disponen a programar. "Para la temporada de invierno, que comienza el 27 de octubre y termina el 28 de marzo, tampoco se espera una demanda como la del año pasado", indican fuentes del sector.

Con el estallido de la crisis sanitaria en Europa, la Comisión Europea decidió flexibilizar las normas de los slots -franjas horarias que tienen atribuidas las aerolíneas para despegar y aterrizar en un aeropuerto y, de esta forma, operar los vuelos-.

Las autoridades hacen una revisión anual del uso que hacen las compañías de estos derechos y, en caso de que no los hayan utilizado como mínimo el 80% del tiempo durante el periodo de programación para el que ha sido asignada, puede retirárselos y cedérselos a otras compañías a través de subasta.

Ahora, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) reclama a Bruselas que alargue la suspensión de las normas también a la temporada de invierno, pues considera que "será aún difícil en medio de la recuperación de la covid-19" y "deben concentrarse en cumplir lo que los consumidores quieren hoy, sin tratar de defender los slots".

Las aerolíneas no ofrecen aún apenas vuelos en la 'nueva normalidad'

Fuentes del sector aéreo aseguran a este medio que las aerolíneas "no podrán ofrecer tanta cantidad de vuelos como antes porque la oferta se ajusta a la demanda, pero tampoco quieren arriesgarse a perder esas franjas horarias". Sin embargo, Bruselas aparcó temporalmente la normativa de los 'slots' porque no era un problema de demanda, sino de que no se permitía viajar.

Ahora, según datos de la Organización Mundial del Turismo, "24 de los 26 Estados del espacio Schengen han aliviado las restricciones de viaje para los turistas". IATA, que agrupa a más de 280 compañías aéreas, defiende que con la crisis del coronavirus las aerolíneas perderán 74.500 millones de euros en 2020.

Además, el próximo año el tráfico aéreo previsto crecerá un 55% respecto a 2020 pero no se recuperará por completo, por lo que en 2021 también se sufrirán unas pérdidas de alrededor de 14.000 millones. Según las proyecciones del sector, no será hasta 2023 cuando recuperen los niveles de oferta y demanda manejados antes de la pandemia.

¿Problemas de conectividad?

El hecho de que las aerolíneas conserven sus slots sin necesidad de operarlos podría generar un problema de conectividad aérea para los ciudadanos porque haya menos -o ninguna- oferta aérea en una ruta, aunque fuentes del sector indican que "el Gobierno puede establecer obligaciones de servicio público".

En España, pese a que se permite la libre circulación por el país desde el pasado domingo 21 de junio, aún no hay vuelos directos desde Madrid a otros aeropuertos clave como el de Málaga, Valencia o Alicante para este fin de semana. Y es que las principales aerolíneas que operan en el país retoman el vuelo muy lentamente.

Iberia aún no ha ampliado su número de vuelos, lo hará a partir de julio pero sólo operará el 21% de los previstos antes de la crisis en el corto y medio radio. Air Europa o Vueling sí han incorporado un centenar de frecuencias semanales, pero están muy lejos de las cifras del pasado año, cuando por ejemplo Vueling rondaba los 5.000 vuelos semanales, según estiman fuentes de la aerolínea.

La mayoría de las compañías aéreas han incluido al 90% de sus plantillas en Expedientes de Regulación Temporal de Empleos (ERTEs) por fuerza mayor, y algunas ya están anunciando recortes y han comenzando a negociar con los sindicatos la eliminación definitiva de puestos de trabajo, aunque de momento no es el caso de ninguna de las tres aerolíneas españolas anteriormente mencionadas.