Aena solo tiene test para uno de cada seis viajeros que llegan a los aeropuertos españoles

Aena recibirá de Sanidad un máximo de 150.000 test al mes para toda su red de aeropuertos, una cifra que apenas alcanza el 17% de los viajeros que llegaron a España en octubre, cuando el tráfico internacional se situó un 89% por debajo del registrado en el mismo mes del pasado año.

Según las estadísticas del gestor aeroportuario, en octubre llegaron alrededor de 878.000 pasajeros en vuelos internacionales, una cantidad muy alejada de los ocho millones de personas que aterrizaron en España desde otros países en octubre de 2019. Por lo tanto, en el mejor de los casos, Aena solo tendrá test para uno de cada seis viajeros que lleguen a España de otro país.

Desde el 23 de noviembre, los pasajeros procedentes de países de riesgo deben llegar a España con una PCR negativa realizada en las últimas 72 horas. Sin embargo, en el aeropuerto se realizarán test a pasajeros que sean sospechosos de padecer covid tras los controles de temperatura, visual y documental; así como a los que no acrediten la citada PCR en origen (y serán multados).

150.000 unidades al mes

Aena se encargará de realizar estos controles sanitarios en sus aeropuertos, incluidos los test, pero "no estará obligada a realizar más de 150.000 test de forma mensual en toda la red", según consta en el convenio que la empresa mantiene con el Ministerio de Sanidad-Dirección General de Salud Pública y que ha actualizado recientemente.

El Ministerio de Sanidad suministrará a la empresa semipública las unidades para la realización de estos test que serán, como "máximo", de 150.000 unidades mensuales "si fuesen necesarias por el volumen de tráfico existente". "En cualquier caso, cuando el volumen de test disponibles en un aeropuerto llegue al 30% de la cantidad que utiliza en un mes, el Ministerio realizará un envío de test para garantizar la continuidad de la realización de test en el aeropuerto", detalla.

Por su parte, Aena se compromete a contratar a las empresas especializadas necesarias para llevar a cabo los controles documentales, visuales o de temperatura y la realización de pruebas. Se estima que, para la realización del test, se contará con al menos un enfermero y un auxiliar de enfermería o profesional titulado en formación profesional del área sanitaria y personal de apoyo para acompañamiento, gestión de colas y zonas de espera.

¿Qué pasará con los positivos?

No obstante, Aena "no llevará a cabo actuación alguna sobre los pasajeros que tras la realización de la Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA) sean confirmados como positivos", y en el convenio se declara "ajena a la custodia de pasajeros y/o gestión necesaria de los incumplimientos de la normativa sanitaria en vigor".

El gestor aeroportuario simplemente "notificará, a través de los canales de comunicación activados para tal uso, a la autoridad sanitaria competente en cada aeropuerto y será ésta la que activará el Procedimiento de actuación de Sanidad Exterior ante la presencia de casos sospechosos de enfermedad por coronavirus y tome las medidas necesarias respecto al pasajero y sus acompañantes o personas con las que haya podido estar en contacto".

Será Sanidad Exterior quien se encargue de comunicar a las comunidades autónomas los casos positivos. "En caso de que una persona de positivo en un test, Sanidad Exterior tiene que contactar con la comunidad autónoma y ésta hace el seguimiento y su rastreo", aclaran desde el Ministerio a Vozpópuli. Sanidad apunta que, como en cualquier otro caso, el infectado tendrá que guardar cuarentena.

Se protege de test defectuosos

En la adenda al convenio, Aena se protege de responsabilidades y gastos. Por un lado, deja claro que "no será responsable del deterioro o mal estado de los test utilizados, así como de los resultados defectuosos, erróneos o imprecisos que dichos test puedan arrojar, cuando unos u otros tengan su origen en causas ajenas a su control y actuación, tales como defectos de fábrica o inadecuado traslado y almacenaje previo a su entrega".

Además, señala que "tendrá derecho a recuperar los costes en que pudiera incurrir en el ejercicio de las obligaciones designadas". El gestor aeroportuario gastará 13 millones en revisar la llegada de pasajeros internacionales y 18 millones en una posterior inspección de 'los sospechosos' de positivo por coronavirus.

En total, 31 millones de euros para un despliegue que durará, de momento, cuatro meses desde que el gestor aeroportuario encuentre antes de diciembre a empresas que realicen este servicio. Por lo tanto, se espera que estos controles duren hasta el mes de abril de 2021, tal y como informó Vozpópuli.

"Esto es un numerito político. Los test se hacen aleatoriamente porque no hay capacidad para hacer un control efectivo y el objetivo de Aena es quitarse responsabilidad. No he visto nunca tantos noes en un convenio, que suele ser en positivo", aseguran fuentes del sector.