Aena ingresa 200 millones en alquileres durante el estado de alarma pese a la promesa de Ábalos de no cobrarlos

Aena ha ingresado 198,6 millones de euros durante el periodo de estado de alarma (entre el 15 de marzo y el 20 de junio) gracias a las rentas mínimas garantizadas de sus alquileres comerciales en aeropuertos, pese a la promesa del ministro de Transporte, José Luis Ábalos, de no cobrarlos.

El gestor aeroportuario refleja en sus cuentas semestrales que, si bien no existieron ingresos variables en el segundo trimestre del año debido a la suspensión de la actividad de locales y establecimientos minoritas durante el estado de alarma, sí cobró rentas mínimas a sus inquilinos de las líneas Duty free, tiendas, restauración, explotaciones comerciales y publicidad.

Aena explica que "existe un derecho contractual a percibir esas rentas y al ser de aplicación la NIIF 16 (Arrendamientos) no es posible la no contabilización del mismo". Desde la empresa semipublica no han querido detallar más información sobre este proceso ante las preguntas de Vozpópuli.

Según consta en su informe, en el primer semestre de 2020 los ingresos comerciales en tiendas Duty free y restauración incluso crecieron respecto al mismo periodo de 2019 un 5,9% y un 2,4%, respectivamente, sumando una facturación de 266 millones de euros.

De esta forma, los ingresos de Aena por rentas mínimas garantizadas durante los primeros seis meses del año representan el 68% de los ingresos de líneas con contratos que incorporan dichas clausulas (frente al 18,8% del primer semestre de 2019).

La promesa de Ábalos

Aena reconoce este ingreso tras el compromiso de excepción de pago que anunció el Ministerio de Transportes, José Luis Ábalos, en rueda de prensa el pasado 24 de marzo y resaltó el 27 de abril en la última Comisión de Transportes en el Congreso.

Tal y como publicó este medio, tanto Aena como Adif enviaron las facturas a los comercios, aunque ambas compañías aseguraron que "están exentos de pagarlas". "Una vez finalice el estado de alarma se revisará caso a caso el reequilibrio de los contratos", añadían.

Otras fuentes conocedoras de la estrategia comercial de Aena detallaron entonces que la renta fija se ha cobrado a los comercios y el canon variable se ajustará a final de año según vaya evolucionando la actividad aérea. "No se le ha cobrado la renta a nadie, la factura llega por temas fiscales, pero no se cobra", reiteran desde el gestor aeroportuario.