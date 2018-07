El administrador del portal de descuentos LetsBonus afronta demanda civil y esquiva la vía penal

El juzgado mercantil número cuatro de Barcelona ha admitido recientemente a trámite demanda presentada contra Javier Llorens Ibañez, administrador del portal de descuentos LetsBonus desde el año 2016. La compañía, que ofrecía rebajas en el precio de viajes, restaurantes y otros servicios, dejó a mediados del pasado año a clientes y proveedores con facturas impagadas lo que motivó la organización de afectados que trataron de presentar querella por presunta estafa.

La demanda está dirigida además contra las empresas LetsBonus y Unkil Trade, vinculadas también con el portal de descuentos Groupalia. De acuerdo a fuentes conocedoras del proceso, la demanda ha sido presentada por el despacho Gesico en representación de un proveedor de LetsBonus.

Este diario ha tratado de ponerse en contacto con la empresa durante la última semana, a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas, pero no se ha recibido contestación. A pesar del escándalo que provocó el pasado año los impagos de LetsBonus, el portal sigue operativo en la actualidad, al menos en España.

Letsbonus no ha presentado cuentas desde el año 2015

Vozpópuli ha contactado con varias de las empresas que aparecen en el portal ofreciendo descuentos, en servicios de bella, ocio y viajes. En la mayoría de los casos desde las empresas se ha explicado que la oferta ofrecida por LetsBonus es correcta, y que aunque el pasado año se produjeron impagos, ahora la compañía ha modificado su política de cobro. "El año pasado hubo problemas, pero ahora los clientes pagan directamente el servicio en la empresa que ofrece el descuento, no al portal", indicaron.

LetsBonus, y otros portales de descuentos, como Groupalia, lograron atraer la atención de inversores, clientes y proveedores hace 10 años, pero a partir de 2013 este tipo de empresas comenzó a dar síntomas de desgaste. Las empresas redujeron plantillas y trataron de impulsar fusiones entre ellas, pero en 2017 saltó el escándalo cuando cientos de afectos, clientes y proveedores, denunciaron impagos.

Decenas de clientes trataron de organizarse en una plataforma y presentaron querella en la Audiencia Nacional. De acuerdo a un despacho que representa a parte de estos afectados, la querella no ha conseguido captar la atención de la Audiencia. "Hay miles de afectados, de gente que compró los descuentos, pero por lo general los casos son de poco dinero, el precio de una cena, de un tratamiento de belleza...", explica. "Por esta razón no hay ningún procedimiento penal abierto, y no creo que se consiga, se van a ir de rositas...", lamenta.

La auditora EY no apuntó salvedad alguna en las cuentas de Letsbonus del año 2015

LetsBonus fue creada en Barcelona en el año 2009. En el año 2012 fue adquirida por la estadounidense Living Social, y en febrero de 2015 el portal fue comprado por la firma Vilmor Innova. La compañía contaba con filiales en Portugal, Italia, Colombia, Chile, y Uruguay.

LetsBonus, y tampoco Groupalia, han presentado las cuentas de los últimos ejercicios, según ha podido comprobar este diario acudiendo al Registro Mercantil. Las últimas cuentas disponibles de Letsbonus son del año 2015. Ese ejercicio la empresa ingresó 13,6 millones, seis millones menos que un año antes. La empresa registró un beneficio de 0,3 millones después de perder 12 millones en 2014. La deuda con proveedores ascendía a cinco millones.

La consultora EY auditó las cuentas de 2015 de LetsBonus, firmadas en junio de 2016 por el auditor. La auditora no apuntó salvedad alguna.