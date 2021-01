Adif ficha de urgencia asesores para emitir deuda 'verde' para financiar más AVE

Adif ha encargado a Watson Farley & Williams (WFW), un despacho de abogados británico, el andamiaje legal para lanzar una nueva emisión de deuda que, en principio, está prevista para el próximo mes de enero. El objetivo: financiar sus actividades de construcción, mantenimiento y renovación de las líneas de Alta Velocidad Española (AVE), según consta en la documentación consultada por Vozpópuli.

El gestor ferroviario lanzó el pasado octubre una licitación urgente para buscar asesores legales para renovar su programa de emisión de renta fija European Medium Term Note (EMTN), que el pasado mes de noviembre, cuando expiró, alcanzaba los 8.000 millones de euros. El contrato también incluye la posibilidad de confeccionar préstamos sindicados.

Adif tiene intención de que la nueva emisión sea 'verde' en la medida que le sea posible acceder a financiación sostenible en función de los proyectos de inversión que ponga en marcha. La filial de alta velocidad terminó el año pasado con una deuda de 16.084 millones de euros y prevé aumentarla hasta 19.409 millones a lo largo de 2021.

Retraso en la adjudicación

La adjudicación, fechada el pasado 20 de diciembre, se ha pospuesto mucho más de lo que inicialmente había previsto Adif. En la licitación se detallaba que un programa como este requiere de un trabajo de entre seis y siete semanas y la idea era tener un asesor elegido a finales de noviembre. No obstante, la decisión se ha terminado demorando hasta casi finales de año, si bien fuentes de Adif señalan que no hay una necesidad de liquidez perentoria y no está totalmente decidido que la emisión vaya a hacerse en enero.

El contrato tiene un valor máximo de 572.000 euros, si bien el presupuesto de licitación máximo para el primer año asciende a 286.999 euros. Se prevé una prórroga que alarga la vida total del contrato hasta los 24 meses.

Garrigues también había presentado credenciales para llevarse el contrato, pero la compañía se ha inclinado por WFW, que sacó mejor nota en el proceso y fue quien ya le asesoró en su primera emisión 'verde' de 600 millones hace tres años. En concreto, WFW obtuvo 46,5 millones en la fase técnica y presentó un presupuesto de 238.000 euros, mientras que Garrigues sacó 45,25 puntos en la parte técnica y su presupuesto era ligeramente superior, hasta los 250.000 euros.