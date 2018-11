Los irreductibles de Bankia: los accionistas que van a por todas en el juicio por la OPS

De los 300.000 antiguos pequeños accionistas afectados por la salida a Bolsa de Bankia, sólo unos cuántos han optado por mantener la vía penal en lugar de la civil para reclamar indemnizaciones y exigir responsabilidades, y personarse como acusación particular en el juicio que por la OPS de la entidad se inicia el lunes en la Audiencia Nacional.

Según fuentes cercanas a Bankia, de los cerca de 11.000 perjudicados que se han llegado a personar en la causa como acusación particular, sólo se deberían mantener 168 en la actualidad.

En febrero de 2016, la entidad abrió un proceso extrajudicial para reintegrar toda la inversión a los minoristas que acudieron a la salida a Bolsa, devolviendo 1.900 millones de euros, reduciendo drásticamente el número de accionistas dispuestos a mantener la vía penal.

Bankia considera que los accionistas que ya han sido resarcidos no deberían formar parte de la acusación particular

Pero el número total de accionistas que estarán personados en el juicio que se inicia mañana es superior al estimado por la entidad financiera, aunque su número exacto no está claro, todavía. La Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae) asegura que el número de los inscritos en la asociación y que forman parte de la acusación particular asciende a 1.416.

¿Por qué la mayoría de los afectados ha optado por la vía civil o por un acuerdo con Bankia para recuperar su dinero, mientras que son muchos menos los que mantienen la vía penal? ¿Por qué desde la entidad financiera se cifra en 168 los afectados que forman parte de la acusación particular, cuando sólo Adicae habla de 1.416?

15 acusaciones particulares

"Algunos de los pequeños accionistas pensaban que por la vía civil podrían ser condenados al pago de las costas del proceso, y por eso han acudido a la vía penal", explican fuentes cercanas a las acusaciones particulares.

Otros no han logrado llegar al acuerdo con Bankia deseado o no han obtenido por la vía civil el resultado esperado. Y en otros casos, como los de los socios de Adicae, se defiende que a pesar incluso de haber sido compensados por la vía civil o acuerdos extrajudiciales, estos tienen derecho a formar parte de la acusación particular en el juicio que comienza el lunes.

Aemec ha representado a más de 1.000 perjudicados, pero tras la oferta de Bankia a los afectados el número se ha reducido al centenar

De acuerdo al auto del pasado mes de junio del Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional, por el que se señala el inicio del juicio el 26 de noviembre, están personadas 15 acusaciones particulares, además del Abogado del Estado.

Dos inmobiliarias, la asociación de defensa de los accionistas minoritarios (Aemec) -liderada por el abogado Javier Cremades- y otros grupos de pequeños accionistas apoyados por otros despachos o asociaciones, como Adicae, conforman las acusaciones particulares.

A diferencia del Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, que limita la acusación por presunto delito de falsedad a Rodrigo Rato, Juan Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, y Francisco Verdú, las acusaciones particulares disparan contra todo: antiguos consejeros, directivos, Bankia, BFA y la auditora de las cuentas de la entidad, Deloitte.

El exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga requiere al juez la condena en costas de acusaciones particulares

Joaquín Yvancos, el que fuera abogado de José María Ruiz-Mateos durante 20 años, colabora en la representación de algunos de esos antiguos accionistas que forman parte todavía de la acusación particular. Yvancos ha llegado a representar a cerca de 400 afectados por la salida a Bolsa; la mayoría de ellos ha optado por la vía civil y Bankia les ha devuelto los importes reclamados. Pero unos pocos, 20 perjudicados, han seguido la vía penal, reclamando en total 387.242 euros.

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), liderada por el abogado Javier Cremades, ha representado a 1.270 perjudicados. A lo largo del proceso, y tras la decisión de Bankia de resarcir a los perjudicados, "Aemec ha cribado su lista y quedan menos de 100", explica la asociación, que subraya que su legitimidad como acusación particular "está intacta".

Los 1.416 de Adicae

Un hombre y una mujer que forman parte de otro de los grupos de la acusación particular, reclaman 652,23 euros, la menor de las indemnizaciones solicitadas. La mayor, de 800 millones de euros, la requieren accionistas asociados a Adicae.

"Adicae no pide 800 millones de indemnización para sus socios", dicen en la asociación de consumidores. "Es la cantidad con la que creemos que deben ser condenados los acusados".

Bankia advierte que la personación de los socios de Adicae contiene irregularidades y solicita su expulsión parcial del procedimiento

Bankia, afirman en Adicae, por los escritos que ha enviado al juez, "no cuenta a todos estos socios y accionistas porque muchos de ellos ya han cobrado la cantidad que la entidad les ha devuelto, y defiende que al haber cobrado no hay daño y no pueden formar parte de la acusación".

La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri advierte que la personación de los 1.416 socios de Adicae en el juicio contiene irregularidades. Como ha publicado este diario, Bankia ha advertido esta semana al juzgado que entre las acusaciones ha detectado inversores que no tienen ningún derecho a reclamar en esta causa, e incluso fallecidos. En su escrito, requiere "como mínimo" la expulsión parcial de Adicae del procedimiento.

La asociación, que admite la posibilidad de "errores materiales" sostiene que el juicio que comienza el lunes "es un proceso penal, no tiene que ver con los procesos civiles o con los acuerdos a los que se haya llegado con el banco". Y apunta que, en todo caso, durante la fase de las cuestiones previas del procedimiento podrán depurarse los errores.

"Defendemos el derecho de los pequeños accionistas a ir por la vía penal y exigir responsabilidades", declaran en Adicae

"Aquí se juzga una conducta que es un delito, mantenemos el derecho a ir por la vía penal y además discutimos que las cantidades devueltas sean las debidas: no es sólo el dinero invertido en la compra de las acciones, a esa cantidad hay que añadir otras por diversos daños", subrayan.

Los accionistas de Bankia que han optado por la vía penal y han delegado en Adicae su representación, han tenido que hacerse socios de la asociación (36 euros al año) y pagar una cuota extraordinaria de unos 90 euros para cubrir el coste de todo el procedimiento, explican.

"Aunque pueda resultar llamativo para algunos, sí que hay accionistas perjudicados por la salida a Bolsa de Bankia dispuestos a ir por la vía penal y exigir responsabilidades, que de 300.000 antiguos pequeños accionistas menos de 2.000 hayan querido hacerlo no parece tanto", comentan.

Dos inmobiliarias

Entre las acusaciones particulares personadas se encuentran dos inmobiliarias, Grupo Ray Inmobiliario, e Infavi, empresas con las que este diario ha tratado de contactar durante esta semana, sin éxito.

De acuerdo a datos consultados en Registro Mercantil, a través de Insight View, las últimas cuentas disponibles de Ray Inmobiliario, domiciliada en Madrid, son del año 2014, ejercicio en el que la sociedad contaba con inversiones en por valor de 4,7 millones, fondos propios por importe de 6,3 millones, y deudas con entidades de crédito de 12,5 millones. La compañía reclama 137.325 euros.

Infavy, inmobiliaria domiciliada en Girona, ganó 40.000 euros en 2017 y terminó el ejercicio con fondos propios por importe de 1,1 millones.

Condena en costas

Dos de los acusados en el caso de la salida a Bolsa de Bankia, Estanislao Rodríguez-Ponga y Mercedes Rojo, han requerido al juzgado que se condene al pago de las costas a los particulares que han formulado acusación contra ellos por supuesta falsedad en las cuentas de la entidad del año 2012.

En el escrito enviado al juzgado, al que ha accedido este diario, los acusados -condenados por el uso de las tarjetas black- sostienen que las acusaciones particulares se han excedido en su posición procesal, ya que la supuesta falsedad de las cuentas de 2012 es un "hecho distinto y posterior a la salida a Bolsa en la que resultaron supuestamente perjudicados".

Rodríguez-Ponga y Mercedes Rojo indican que cinco de las quince acusaciones particulares han reconocido su falta de legitimidad para formular acusación por falsedad de cuentas y han retirado su acusación. Ambos han retirado también la solicitud de la condena en costas contra esas cinco acusaciones particulares.