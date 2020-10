Ángel Acebes, absuelto por Bankia: "Hay que hacer una reflexión sobre la presunción de inocencia en España"

El exministro Ángel Acebes, celebró este miércoles su absolución y la del resto de acusados en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. El también exsecretario general del Partido Popularlamenta la pena de banquillo que dice haber sufrido por su imputación a pesar de que no formaba parte del consejo de administración de la entidad cuando se votó la operación.

Cree que la sentencia dictada por la Audiencia Nacional es "impecable" y asegura que su incursión en la causa se debió a una "cuestión política" por parte de UPyD. Acebes pide "una reflexión sobre los macrojuicios" que implican que los procedimientos se alarguen durante años y cree necesario revisar el papel de los partidos políticos en la acusación popular.

Lamenta sobre todo los daños personales que le ha generado. Mantiene que pudo haber "decisiones acertadas o equivocadas" pero que no existió "un delito doloso para estafar a nadie". Durante este tiempo ha trabajado en el despacho de abogados que fundó con el también exministro José María Michavila.

-Ya ha podido recoger la sentencia en mano. ¿Qué ha sentido después de tanto tiempo?

Hay gente que me dice que debo estar muy contento. Pero lo preciso es decir que estoy aliviado. Después de todo lo que ha pasado, contento no puedes estar. Es una magnífica sentencia que pone las cosas en su sitio y me dedica doce páginas para restablecer mi honor y decir que me absuelve con todos los pronunciamientos favorables. Pero después de estos nueve años que he pasado, no puedes decir que estás contento. Estoy aliviado.

- En lo que a usted se refiere, la sentencia habla de un "paradigma de trato discriminatorio"…

Exactamente eso dice. El procedimiento se inicia por una querella de un partido político. Por eso lo mío ha sido una cuestión política en la que UPyD presenta una querella diciendo textualmente que soy miembro del consejo de administración que votó la salida a bolsa de Bankia. Una afirmación total y rigurosamente falsa. Saca de la relación de los miembros del consejo de administración a Virgilio Zapatero, un exministro socialista que me merece todos los respetos y que no dudo de sus comportamientos honorables. Pero a él le sacan de la querella -aunque sí votó la salida a bolsa de Bankia- y me meten a mí. Aportan un documento, un certificado de los miembros del consejo de administración posterior a la salida a bolsa cuando ya sí que estaba yo en el consejo de administración. A partir de ahí, empezó todo lo demás. Yo acababa de ser secretario general del Partido Popular y con eso incluían en el proceso al PP. Eso es la verdad de lo que ocurrió. UPyD hizo una campaña electoral diciendo que ellos habían sido los de Bankia.

- ¿Por qué algo aparentemente tan fácil de comprobar se mantiene en el tiempo? ¿Es un fallo del procedimiento judicial?

A eso no sé responder porque llevo nueve años preguntándome todos los días exactamente lo mismo. ¿Por qué esto no se resolvió antes? La satisfacción de ahora es que esa misma pregunta -desde un punto de vista crítico- lo dice la sentencia. Es inexplicable que esto haya ocurrido. Pues esto mismo digo yo. Es inexplicable. Y es inexplicable que la Fiscalía Anticorrupción haya estado durante toda la instrucción pidiendo el archivo y la absolución y el primer día, en el momento de la apertura del juicio oral también, y cambien de fiscal y el primer día, sin ninguna nueva prueba ni ningunos nuevos hechos, digan que van a acusar a algunos nuevos entre los que estoy yo.

- La sentencia exculpa a los 34 acusados. ¿Pero cómo cree que reciben los ciudadanos y los ahorradores cuando ven que ni los gestores, ni los supervisores, ni los reguladores ‘pagan’ por su responsabilidad en lo sucedido?

Yo comprendo esto que dice. Probablemente la gente no ha podido asistir al juicio. Yo lo he hecho desde esa parte de no ser los que habían votado la salida a bolsa ni tener ninguna responsabilidad en esa decisión. Pero todos los que hemos asistido al proceso veíamos que se iba a producir la sentencia que se ha dictado. No había un delito. Puede haber decisiones equivocadas, no digo que lo fuesen, pero que se tomaron decisiones muy importantes en su momento de fusionar las cajas. Después sacarlas a bolsa. Eso pueden ser decisiones acertadas o equivocadas, pero no era un delito doloso para estafar a nadie. Ni a los inversores, ni a los accionistas… Algo que era una decisión en la que participó -como todo el mundo sabe- el Gobierno, que supervisó el Banco de España, los reguladores… No he llegado a saber si había diez o doce inspectores del Banco de España auditando cada día las cuentas de Bankia, las decisiones que se tomaban… Haría falta, para que fuese un delito, que todos esos (BdE, CNMV, Gobierno, el consejo de Administración, los ejecutivos…) estuviesen de acuerdo para estafar. ¿A quién? ¿A ellos mismos que habían invertido todos en la salida a bolsa? Lo que dice la sentencia es una verdad enorme. No había delito. Pudo haber errores o decisiones equivocadas, pero no había un delito.

-Entiendo que todo este procedimiento le habrá generado perjuicios económicos, profesionales e incluso personales, ¿no?

Pues sí, y estos últimos son los más importantes. Una persecución en la que consideras que es absolutamente injusta no te lo quitas de la cabeza ni un solo día; ni tú, ni tu familia más cercana. Y evidentemente tiene un coste reputacional. Aunque afortunadamente tengo que decir que yo no me he rendido. Y durante este tiempo, con mi socio y amigo José María Michavila hemos montado un despacho de abogados en el que contamos con cien abogados y que ni un solo cliente lo hemos perdido por este motivo.

-Pero sí tuvo que salir del consejo de Iberdrola…

Pues sí. Tuve que renunciar a algo tan importante como eso. Renuncié a continuar porque a una compañía tan importante, de tantísimo prestigio y relevancia en España y a su presidente -que es un lujo para nuestro país- yo no le podía causar un daño reputacional y por eso me retiré.

- ¿Se plantea solicitar algún tipo de compensación por el funcionamiento de la administración de Justicia? ¿Compensa meterse en ello?

Es que han sido tantísimos años que yo ahora lo que quiero dedicarme es a mi familia, a mis amigos, a mi despacho profesional. Por lo menos de momento es en lo que estoy pensando.

Y creo que todos -abogados, justicia, la prensa…- tenemos que hacer una reflexión sobre la presunción de inocencia en España, que es un derecho fundamental. Las condenas y la pena de telediario crean el ambiente al que usted se refiere. Estar saliendo en la televisión un día tras otro, con la misma imagen, entrando en la Audiencia Nacional, sentándote en el banquillo… Y luego, esas acusaciones particulares que ejercen la acción popular sin ningún coste, sin ninguna responsabilidad, haciendo un papelón en el juicio. Es algo que habría que revisar y revisar pronto porque se crean unos costes enormes. Se podría investigar cuánto ha costado a particulares y al Estado este procedimiento de nueve años. En Estados Unidos se hace.

¿Qué es lo que falla para que no haya una Justicia más ágil?

Eso daría para un debate más profundo. Tenemos un procedimiento judicial muy garantista, con muchas posibilidades de recurrir y hace que se dilate. Probablemente habría que hacer una reflexión sobre los macrojuicios en los que hay cuarenta imputados, cientos de testigos, peritos, decenas de abogados, acusaciones particulares… Ya no es el procedimiento que esté mal, sino que necesariamente esos macrojuicios que antes prácticamente no existían y ahora se han puesto de moda, cuántos están acabando en absoluciones. Eso merece una reflexión importante en este país. Y si vemos quién está detrás de las acusaciones particulares, como lo que hablábamos de UPyD, siempre aparece un partido político o determinadas asociaciones cuyos fines son muchas veces discutibles.