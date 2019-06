El 5G acabará con los problemas de almacenamiento de los móviles

La nube es un gran disco duro que guarda de todo. Canciones -Spotify-, películas -Netflix-, fotos -Google Photos-, documentos -Dropbox-... El problema cuando se desea acceder desde el móvil a este tipo de contenidos es que es necesario utilizar datos del móvil, y dependiendo de aquello que deseemos descargar, podremos acabar con nuestra tarifa de datos contratada.

Otro de los problemas, al margen del consumo de datos, está en el espacio disponible en el móvil. La descarga de esos contenidos ocupa mucho espacio, sobre todo si hablamos de películas o fotos. En muchos casos esto, sumado a la descarga de aplicaciones, acaba por saturar el disco duro de nuestro teléfono.

El desarrollo de la próxima generación de móviles acabará con esto. Se espera que las tarifas 5G sean desde el principio ilimitadas -Vodafone es un claro ejemplo de ello- y la industria se prepara para mantener la nube bien nutrida de contenidos precisamente para aprovechar este potencial. Se podrá acceder a la Play Store de Google o la App Store de iOS pero sin tener que descargar las aplicaciones, ejecutando las mismas desde la nube. Sería el equivalente a ver Netflix en streaming, pero también, por ejemplo, con los juegos. No habrá que descargárselos, se jugarán desde la nube.

Esto provocará que no se necesite tanto espacio de almacenamiento en los teléfonos móviles, ya que todo se almacenará y consultará en servidores, lo que viene siendo en la nube.

¿Cuándo llegará el 5G?

Los operadores de telefonía móvil (Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil) son quienes tienen la sartén por el mango. Aunque Vodafone ya ha lanzado el servicio comercial, parece más un brindis al sol que otra cosa. Sólo hay tres teléfonos que vayan a comercializarse en el corto plazo que soporten 5G y las diferencias del estándar actual (Non Stand Alone) con el tradicional 4G apenas se van a notar, por no hablar de que no hay servicios para sacarle el partido al 5G: ni para que los operadores hagan negocio ni para que los usuarios se lancen a consumir apps.

Movistar, Orange y MásMóvil no dan fechas concretas para el pistoletazo de salida del 5G, pero fuentes del mercado aseguran que todo apunta a que será en torno a 2021. Consideran que ese será el momento más interesante -y rentable- para lanzar esta nueva cobertura. Se espera que ya exista un ecosistema -inicial- de aplicaciones y servicios que hará más atractivo contratar tarifas con este estándar.