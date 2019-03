Abertis lanza la mayor emisión de deuda de su historia para refinanciar parte de la opa

Abertis ha lanzado la mayor emisión de deuda de su historia, con un montante máximo de 3.000 millones de euros, a cinco, siete y 12 años, según han apuntado fuentes conocedoras de la operación a Vozpópuli. La última vez que realizó una gran emisión de deuda fue en 2016 y a diez años, pagando entonces un interés mínimo histórico, de tan solo el 1,375%.

El pasado 7 de marzo, ACS y Atlantia traspasaron a Abertis el macrocrédito firmado para la opa, cuyo montante rozaba los 10.000 millones. El crédito se materializó con el pago de un dividendo extraordinario de 9.834 millones de euros por parte de Abertis a sus nuevos dueños. Para ello, en vez de pagar en efectivo, la concesionaria de autopistas asumía obligaciones de deuda, que están siendo ahora en parte refinanciadas.

Refinanciación de la opa

La operación se enmarca en la refinanciación de la opa y en crecimiento, según señalan las mismas fuentes. La compañía tiene que emitir un total de 10.000 millones de euros para refinanciar la opa, y en esta operación han actuado como coladores CaixaBank, Santander, BBVA, Intesa, BNP Paribas y Mizuho, entre otras entidades.

El coste de la deuda de Abertis ha subido con fuerza en los mercados secundarios, pero habrá que esperar el cierre de esta operación para conocer finalmente el interés exigido por los inversores. En 2018, la deuda de Abertis en los mercados secundarios a cinco años supuso un incremento del 77%, mientras que a diez años ascendió un 50%. No obstante, se trata de mercados secundarios, cuyas oscilaciones no solo dependen de la propia empresa sino también de la situación coyuntural. De hecho, se esperaba entonces un incremento de tipos de interés en la Eurozona, y aún no ha acabado de materializarse.

Según notificó Abertis a la CNMV irlandesa, la emisión de deuda alcanzará un montante total de 7.000 millones de euros, de los que hoy se habrá colocado casi la mitad.

Abertis, con mejor nota que Atlantia

La empresa española gana por goleada en el caso de que un inversor tuviera que decantarse por la deuda de Abertis o la de Atlantia mirando exclusivamente la nota de las agencias.

S&P Global Ratings otorga una nota BBB sobre Abertis, mientras que sitúa a Atlantia con BBB- y perspectiva negativa. En el caso de Fitch Ratings, Abertis tiene una nota BBB y perspectiva estable frente al BBB con perspectiva negativa para Atlantia.

Con la opa encima de la mesa, Abertis pagará en dividendos un total de 9.963 millones de euros, cuyo destino serán ACS y Atlantia.