Los minoritarios de Abengoa rompen el acuerdo y dejan en el aire el futuro del grupo

Cerca de 1.400 accionistas de Abengoa, con algo más del 15% del capital, tienen en sus manos el futuro de Abengoa.

Estos accionistas, agrupados en la plataforma AbengoaShares, acordaron a principios de semana con la cúpula de la multinacional energética, liderada por el presidente Gonzalo Urquijo, un pacto para mantener la viabilidad del grupo y acoger algunas de las demandas de este grupo de accionistas descontentos con la gestión de la multinacional.

El acuerdo, en representación de los minoritarios, fue firmado en la madrugada del martes por el exdiputado de Ciudadanos y exvicepresidente mundial de Coca-Cola, Marcos de Quinto, quien en principio fue propuesto para sustituir a Urquijo como presidente de Abengoa.

Por parte de Abengoa, son sus principales acreedores, Santander y el fondo KKR, los que han tratado de forzar el acuerdo con De Quinto. Los 15 representantes de AbengoaShares que negociaron el acuerdo votaron a favor del mismo con 9 votos y 6 en contra.

Sin embargo, la plataforma ha organizado una votación telemática sobre ese pacto entre todos los minoritarios resultando que el 55% lo rechaza.

"Ante esta situación tanto Marcos de Quinto como Ignacio Trillo Garrigues han decidido abandonar el proyecto. AbengoaShares agradece su trabajo y esfuerzo por intentar conseguir una solución consensuada que, desgraciadamente, no ha sido posible", ha comunicado en la mañana del viernes la plataforma.

La votación se ha producido pocos días antes de que se celebre una junta de accionistas clave para Abengoa, convocada para el lunes o el martes próximo. "Casi con toda seguridad la vamos a ganar porque la proyección de voto que conocemos está siendo muy buena", señalan desde AbengoaShares.

Con el rechazo de los minoritarios al acuerdo con Abengoa, el futuro del grupo queda en el aire. Ni siquiera fuentes de la plataforma consultadas por este diario saben ahora a qué atenerse.

"Unos miembros del colectivo piensan que el acuerdo alcanzado era el mejor posible", explican en AbengoaShares. Sin embargo la mayoría considera "que se puede llegar más lejos y reclaman un precio mínimo en la venta de Abenewco o un precio determinado en el canje de las obligaciones a los 3-5 años", indican.

Abengoa comunicó a la CNMV el acuerdo alcanzado con AbengoaShares el miércoles. Sin embargo, tampoco desde la plataforma dan validez a ese comunicado. "Es una entelequia", comentan a este diario. "Ese comunicado no tiene mucho sentido, porque el acuerdo no estaba firmado y porque AbengoaShares no tiene personalidad jurídica", advierten.