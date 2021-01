Ábalos compra mascarillas a una empresa que incumple los requisitos de Sanidad

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con José Luis Ábalos al frente, adjudicó el pasado 24 de noviembre un contrato destinado al suministro de mascarillas para el personal de este departamento por valor de 555.100 euros a la empresa Royal Progress SL.

Rypo, el nombre comercial de esta sociedad, fue rechazada por el Ministerio de Sanidad entre los proveedores autorizados a optar a los once lotes recogidos en el Acuerdo Marco para la adquisición de material sanitario al considerar que incumplía los requisitos, según consta en los documentos públicos a los que ha tenido acceso Vozpópuli.

La licitación de Sanidad se adjudicó el 11 de noviembre, trece días antes de que Transportes la eligiera. Según consta en el contrato del departamento capitaneado por Ábalos, la Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento, encargada de la adjudicación, recibió un total de 72 ofertas durante el procedimiento abierto acelerado, donde los plazos son más cortos de lo habitual.

El Ministerio justifica la agilidad del proceso en "la necesidad inaplazable de contratar el suministro de mascarillas para dar cumplimiento al Real Decreto-Ley 21/2020 de 9 de junio (...) señalando en su articulado el uso obligatorio de mascarillas y la adopción de medidas en los centros de trabajo debiendo proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo".

La sociedad Royal Progress SL fue registrada en 2015 con el objeto social de gestión y administración de la propiedad inmobiliaria, según consta en el Registro Mercantil al que ha tenido acceso este medio con la herramienta Insight View; aunque en su página web se define como "una empresa de importación y distribución de material médico-sanitario y de protección contra el COVID19".

Esta pyme se presentó a los once lotes del 'megacontrato' de 2.500 millones de euros de Sanidad y fue rechazada en todos ellos.

La empresa está dirigida por el empresario Gonzalo Díaz que, según una entrevista concedida a eldiario.es en julio, es un asturiano de 27 años con "grandes contactos en China". Una información que este medio ha pretendido contrastar con los datos públicos de Rypo, aunque no ha recibido respuesta.

"Desde comienzos de 2019 hemos dado servicio a hospitales, clínicas, farmacias y organismos Públicos. En 2020 decidimos digitalizar nuestra oferta y abrir nuestro primer e-commerce", añade la empresa, que vende mascarillas, geles, guantes, termómetros, batas desechables, equipos de protección y test de antígenos y anticuerpos de covid-19.

Rechazada por Sanidad en 11 ocasiones

Antes de este contrato con Transportes, Rypo había logrado durante la pandemia 15 contratos para el suministro de material sanitario con la Administración. El más cuantioso de todos fue con el Gobierno de Castilla y León para el suministro de tres millones de mascarillas quirúrgicas por valor de 1,9 millones de euros. También han sido sus clientes los ayuntamiento de localidades madrileñas como Pozuelo de Alarcón o Majadahonda.

No obstante, esta pyme se presentó a los once lotes del 'megacontrato' de 2.500 millones de euros de Sanidad y fue rechazada en todos ellos. El proceso que lideraba el equipo de Salvador Illa explicaba que las batas, los guantes, las gafas o las mascarillas de Rypo no cumplían con las exigencias técnicas que pedía este concurso público. De nuevo, este medio ha intentado, sin éxito, conocer a través de Rypo los motivos que le han llevado a ser un proveedor de confianza en unos casos y una empresa que no cumple los requisitos en otro.

Otro 'proveedor de confianza'

El equipo de Ábalos ha recurrido por primera vez a esta pyme tras contar durante la pandemia con un 'proveedor de confianza', Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas. Otra pyme que hasta la fecha basaba su negocio en la gestión de proyectos en África y que, según sus últimas cuentas publicadas en el Registro Mercantilcuenta con cinco trabajadores y unas perdidas de 1,1 millones de euros, ha recibido dos contratos de Transportes por valor de 32 millones de euros. Luego esta empresa fue elegida por Interior, Baleares y Canarias hasta lograr adjudicaciones que rondan los 50 millones de euros.

También Sanidad ha tenido otras empresas de confianza. HongKong Travis Asia Limited se convirtió en uno de los socios preferentes del Gobierno para la adquisición de material sanitario durante la pandemia tras adjudicarle una batería de contratos por valor de 245 millones de euros. Una sociedad con sede en Hong Kong y que apenas contaba con un año de existencia en el momento de la firma de los acuerdos. Según los documentos que aportó al registro mercantil local, se constituyó con un capital inferior a 1.200 euros. Empresas que han logrado contratos más cuantiosos que el logrado en esta ocasión por Rypo.