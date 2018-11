La segunda mayor gestora británica: El mayor riesgo para Europa es Italia, no el brexit

Viernes lluvioso en la City. La tensión que se vive en la zona financiera se palpa en el ambiente y no solo porque la niebla se haya apoderado de las calles. En las últimas 48 horas las negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea se han acelerado y los banqueros, empresarios y economistas no pierden detalle de cada paso que da Theresa May.

La noticia ha coincido en tiempo con la presentación anual para medios que realiza en Londres la segunda mayor gestora de fondos del país. En sus nuevas oficinas, uno de sus economistas jefes Azad Zangana, recibe a Vozpópuli para hablar de la situación actual en Europa.

El experto considera que Italia es el mayor problema de Europa en este momento. "Incluso más que el brexit", enfatiza. Bajo su punto de vista, la situación en el país transalpino "podría ir a peor" y eso provocaría una gran crisis a nivel global en los mercados. "Hay mucha exposición a la banca italiana aún, aunque menos que antes".

Asegura que se ha reducido en los últimos años, pero hay muchas entidades aún con niveles significativos. No obstante, considera que es "poco probable que salgan adelante todas las idea populistas" en el país. De esta forma recuerda que el incremento de los populismos en Europa no es algo nuevo, pero no hay a día de hoy ningún partido 'ultra' que haya llegado al poder, a excepción de Grecia.

La situación en España no nos preocupa

En el caso español, Zangana no ve con malos ojos el nuevo Gobierno. Directamente ni le preocupa. Desde Londres tiene una percepción muy distinta de la situación política. Por ejemplo, Zangana cree que como se gobierna en minoría tendrán muy poco poder para realizar cambios importantes.

Aunque durante la conversación también reconoció que hace un año si había un cierto 'runrun' sobre Cataluña. En su momento si preocupó el asunto, pero ahora es algo que ni se comenta.

Bajo su criterio "España es un buen país para invertir, ya que es uno de las zonas emergentes de Europa".

Brexit

En cuanto al brexit, Azad Zangana está convencido de que este nuevo acuerdo sí saldrá adelante. Considera que obtendrá el visto bueno de Bruselas y que a partir de ahí se tendrá que ver si va por una vía más blanda o dura.

Descarta completamente un moción de censura o un nuevo referéndum porque en su opinión no solucionaría la salida del Reino Unido.