WhatsaApp y Wechat, piezas clave en la guerra entre Huawei y Estados Unidos

La guerra fría que mantienen Estados Unidos y Huawei tiene a WhatsApp como pieza clave, aunque no lo parezca. EEUU lleva meses amenazando a Huwei con vetarla de los servicios de Google. Una noticia que, de producirse, haría de los móviles de la firma china un bien inservible para muchos. El sistema operativo sería el mismo, pero sin Google Maps, Youtube, Google Chroome, Gmail...

Este medio preguntó hace unas semanas a Huawei España si para contraatacar se habían planteado desarrollar un sistema operativo con otros fabricantes chinos. Tiene lógica, toda vez que las firmas del país asiático acaparan casi la mitad de los móviles vendidos en el planeta. La respuesta de los portavoces en España fue que lo desconocían, ya que las decisiones importantes se cocinan en Pekín. Semanas después Reuters informaba de que Oppo y Xiaomi prueban el sistema operativo en el que trabaja Huawei; una alternativa nacida por obligación, para competir con Google.

Además, Huawei está inyectando cada vez más dinero en AppGallery, su tienda de aplicaciones. La idea es crear alternativas a Google Maps, Gmail, Youtube, DropBox. La multinacional china pretende no depender de los aires que le puedan dar a Donald Trump. Cualquiera estaría dispuesto a cambiar una app por otra si el precio del móvil es asequible, y cuenta con mucha tecnología -y si la copia de la app es buena, claro-. Sobre el papel es un buen antídoto, pero hay un factor de fondo que puede limitar el acierto: WhatsApp.

Está previsto que WhatsApp Pay llegue a España y a un grupo reducido de países a lo largo de este año

Crear una aplicación como WhatsApp es relativamente sencillo, pero para que realmente funcione necesita una red de usuarios alrededor. Es decir, que la tenga descargada tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo... Sin usuarios pierde el sentido. ¿Y si a Trump decide excluir WhatsApp de los equipos de Huawei? Por poder, puede hacer cualquier cosa. Sería una sentencia de muerte para los móviles de la asiática.

En China la aplicación de mensajería más utilizada es Wechat. Y no solo eso. Es también el método de pago preferido por los chinos. Con ella se puede pagar desde un chicle hasta el alquiler mensual, la luz o el agua. Permite abonar prácticamente todo de forma sencilla y en cuestión de segundos, por lo que su funcionalidad como método de pago ha resultado ser más importante que como sistema de mensajería.

Wechat ya asoma la patita en Europa tras llegar a acuerdos con los almacenes de París Galeries Lafayette Haussmann y las tiendas del aeropuerto de Heathrow en Londres. Los turistas chinos podrán pagar con sus móviles en estos comercios. El asalto al viejo continente no se producirá como herramienta de comunicación, sino de pago. Y eso, aunque no lo parezca, amenaza a WhatsApp, cuyo fuerte y principal valor es la mensajería.

Pagos móviles

El camino de Wechat en Europa se antoja a la inversa que en China. Conquistar el viejo continente como herramienta de mensajería con la penetración que tiene WhatsApp parece un imposible. Sin embargo hacerlo mediante el pago desde el móvil puede ser el caballo de Troya que inocule posteriormente su mensajería instantánea, y poner en jaque así a WhatsApp. Si Wechat se asienta como medio de pago el incremento en el uso de su mensajería será imparable. Hay que pensar que la penetración de Wechat en China es la misma que la que pueden tener aquí las tarjetas de crédito.

Los occidentales que han vivido en la dictadura comunista no dudan en reconocer que Wechat está a años luz de WhatsApp. En el caso de que su penetración en Europa fuese la que se plantea en este artículo se tumbaría la barrera de la lógica necesidad de tener usuarios al otro lado para chatear; porque lo estarían desde el mismo momento en que Wechat se instale para realizar pagos o cobros. WhatsApp, de esta manera, no sería imprescindible en los móviles de Huawei. Problema solucionado para la enseña de Shenzhen, no dependería de Google para nada.

Quizá por eso WhatsApp ha pisado el acelerador y ya prepara su herramienta de pago, WhatsApp Pay, cuyo lanzamiento en España y otros pocos países se espera para este año. Marck Zuckerberg, propietario de la app de chateo, sabe que los chinos van muy por delante en este aspecto y es consciente de que cuentan con una ventaja competitiva que puede poner en peligro la supervivencia de WhatsApp así que, ¿por qué no copiarles? Curiosa paradoja. El copiador, copiado.