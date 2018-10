Vodafone lanza más descuentos a cambio de permanencia en plena guerra del fútbol

Vodafone no quiere seguir perdiendo clientes. Usuarios del operador reciben estos días descuentos del 20, 25 y hasta el 30% a cambio de un periodo de permanencia concreto en la compañía.

Es el caso de D. C. "He recibido una oferta del 30% de descuento a cambio de firmar 18 meses de permanencia con Vodafone". No es el único. Este medio tiene constancia de varias personas más que han recibido este tipo de propuestas.

Una práctica que no esconden desde el operador. "No sólo lo hacemos nosotros, lo hacen todos. Es lo que se llama marketing personalizado. Estudiamos las características de cada cliente y le hacemos una oferta concreta en un momento concreto", explican. Lo cierto es que sea o no algo habitual, el hecho coincide con la pérdida de 225.000 clientes por parte de Vodafone desde que Movistar comprara todos los derechos del fútbol el pasado mes de julio.

Vodafone ha lanzado ofertas con el fin de evitar la fuga de usuarios, como la ofrecida a clientes de tarifas Red M o L. Pueden disfrutar de dos años de HBO, los partidos de LaLiga Santander y la música Tidal Premium gratis

"Lo que no se tiene en cuenta es que Telefónica está pagando más de mil millones al año por el fútbol. El hecho de que estén captando clientes y Orange y Vodafone perdiéndolos no tendrá sentido hasta que se ponga sobre la mesa lo que ha supuesto de ganancias. Es posible que Vodafone, única compañía sin todos los derechos del fútbol, salga ganando a pesar de perder clientes. Y es posible que Movistar, habiendo ganado una masa considerable, salga perdiendo. A medida que se vayan publicando los resultados sabremos más sobre esto", explican otras fuentes del sector.

Vodafone ha lanzado diversas ofertas con el fin de evitar la fuga de usuarios, como la ofrecida a clientes de tarifas Red M o L, en virtud de la cual pueden disfrutar de hasta dos años de HBO España, de los partidos de LaLiga Santander (ni pEl Partidazo ni la Champions), así como de la música Tidal Premium, sin abonar un euro más.

También está disponible desde su página web otra promoción con beneficios del 50% de descuento en la factura durante tres meses. Hasta hace unos días ofrecía el descuento del 50% para toda la vida.