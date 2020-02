Vodafone se plantea no acudir al Mobile World Congress

Vodafone podría convertirse en el segundo operador tras NTT DoCoMo en cancelar su asistencia al Mobile World Congress 2020, una feria que será recordada por el coronavirus, enfermedad que ha salpicado los pabellones y stands del mayor congreso de telefonía móvil del planeta.

"La realidad es que Vodafone ha puesto muy seriamente sobre la mesa no acudir a la edición de este año", explican fuentes cercanas a la compañía a Vozpópuli. Otros portavoces añaden que se trata de "una situación que se sigue con una gran preocupación. Al final hablamos de trabajadores de una empresa que pueden contagiarse de una enfermedad grave en algunos casos. Para nosotros lo más importante es la seguridad de nuestros empleados y por eso se está valorando la posibilidad de cancelar nuestra asistencia", explican a este mediootras fuentes.

No obstante, el operador rojo comenzará este miércoles a las 9 de la mañana a levantar su stand de la Fira de Barcelona, a pesar de que se haya puesto sobre la mesa de forma muy seria no acudir. "Vamos a ver cómo se van sucediendo los acontecimientos, pero el hecho de que NTT DoCoMo haya abierto el melón de los operadores, tras convertirse en el primero en no acudir a la cita, es algo muy significativo, que sienta precedente", explican otras fuentes.

El MWC está marcado en el calendario del 24 al 27 de febrero, pero lo cierto es que las reuniones y encuentros comienzan dos días antes, por lo que para muchos se tratará de un congreso de seis días de duración

A la ausencia de NTT DoCoMo (es algo así como la Telefónica del país del sol naciente) se suman otras de cierto calado, como es el caso de LG, Ericcson, Amazon o Sony, además de empresas de menor relevancia para el evento, como Nvidia o Gigaset.

Cursos para empleados

Vodafone prepara a los empleados que se desplazarán al Mobile World Congress para enfrentarse al coronavirus de la mejor manera posible.

"Se han realizado y realizan cursos entre los empleados para evitar el contagio de la enfermedad durante los tres días que durará la feria. La formación del empleado en este sentido es de suma importancia para salvaguardar su salud: estornudar en codo, lavarse las manos con frecuencia, evitar apretones de manos o conversaciones demasiado cercanas entre los interlocutores son sólo algunos aspectos que estamos tratando en la formación", explican desde Vodafone.

Todo para evitar los contagios durante los tres días que dura la feria.