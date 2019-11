Vodafone utiliza el fútbol de Mediaset para robar clientes a Telefónica y Orange

La guerra de guerrillas que los operadores de telecomunicaciones mantienen por robarse clientes en un mercado cada vez con menos margen por las reiteradas bajadas de precio tiene aristas insondables.

Es el caso de la estrategia de Vodafone, que tras perder los derechos del fútbol ha visto como centenares de miles de clientes huían en desbandada (-450.000 en un año). Los clientes que deseen ver el deporte rey tendrán que contratar tarifas con Movistar, Orange o Mitele Plus, la plataforma de Mediaset. MásMóvil, de momento, mantiene el fútbol fuera de su oferta comercial. Y no le va mal con esa estrategia.

El operador de origen británico recibe llamadas de clientes que desean contratar las retransmisiones del deporte rey. No saben que Vodafone ya no posee los derechos. Los empleados del call center han recibido la orden de animar a esos clientes a contratar este servicio con Mitele Plus. El objetivo es evitar que se vayan con su competencia directa (Movistar y Orange) y complementen las retransmisiones con alguna tarifa de móvil y fibra de Vodafone.

La plataforma Mitele Plus permite reproducir los partidos en dos dispositivos a la vez, lo que divide el coste de la suscripción a la mitad (17,5 euros) en el caso de que dos usuarios se pongan de acuerdo para compartir la cuenta

El conocimiento de los teleoperadores de Vodafone sobre la plataforma de Mediaset es muy preciso: precios, competiciones, posibilidad de compartir las retransmisiones... Los teleoperadores, incluso, realizan el cálculo de cómo quedaría el 'paquete' (fibra en casa, teléfono móvil y fútbol) para tratar de convencer al usuario.

Un actor nuevo

Mitele Plus ofrece desde esta temporada LaLiga y La Champions League a un precio de 35 euros al mes, cantidad por la cual se pueden ver tanto las competiciones domésticas (Primera y Segunda) como la Champions League o la UEFA. Una aplicación cuya calidad ha sido cuestionada desde el principio por parte de una parte de su comunidad de usuarios. Se quejan de cortes en el servicio durante la retransmisión de los partidos.

Mediaset no sonaba en las quinielas para hacerse con los derechos del fútbol con la misma fuerza que DAZN, pero finalmente adquirió los derechos de las retransmisiones para este año. Unos derechos que Telefónica está obligada a revender a sus competidores bajo la supervisión de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) tras la compra de Digital+.