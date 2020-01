El 'caso Villarejo' divide a los analistas de S&P: advierten a BBVA pero 'libran' a Iberdrola

El 'caso Villarejo' divide a los analistas de la agencia de 'rating'S&P. Por un lado, los expertos que siguen el sector financiero advierten del riesgo para BBVA por el escándalo y por otro, los analistas de Iberdrola, descartan una bajada de calificación.

En el primer caso, S&P considera que aún no se sabe cuál será el impacto de la investigación abierta, pero advierte de que este riesgo reputacional podría rebajar su calificación. "Tanto el negocio como la franquicia en España no se ha resentido por las noticias, pero la perspectiva refleja que si fuera a haber un resultado que afecte al riesgo reputacional podríamos tomar una acción de rating", aclara.

La agencia de 'rating' alerta que ya ha habido casos parecidos en los que sí se han tomado medidas, como ya sucedió en DIA o en otras entidades financieras europeas. S&P rebajó dos veces la nota de la compañía distribuidora en menos de un mes por el empeoramiento de sus previsiones económicas de 2018 y a la adopción de ajustes en sus cuentas de 2017, así como por los riesgos que comportaba el proceso de refinanciación de su deuda en el que está inmerso.

La entidad que preside Carlos Torres afronta la que posiblemente sea su peor crisis reputacional en las dos últimas décadas. Las noticias publicadas sobre un presunto espionaje masivo efectuado por Cenyt, la empresa del excomisario José Manuel Villarejo, encargado por el segundo mayor banco español bajo la presidencia de Francisco González, cuestiona el comportamiento ético del que hace gala BBVA. Esta investigación ha llevado a la Audiencia Nacional a muchos altos directivos de la entidad y al que fuera presidente del banco, Francisco González.

Iberdrola

En el caso de Iberdrola, los analistas que cubren el sector para S&P no ven ningún impacto en el rating. "Los rumores y noticias no están impactando en la performance operativa y financiera de la empresa y tampoco en la situación de la compañía en los mercados de capitales", aclaran. Además, tiene lógica puesto que el negocio energético no se basa tanto en la relación con el cliente como el financiero.

Iberdrola afronta la imputación en el caso Villarejo por un delito de revelación de secretos, según explican fuentes del caso a Vozpópuli, que completan que los investigadores están tratando de confirmar que en sus trabajos para la compañía eléctrica el excomisario también desarrolló el mismo modus operandi detectado hasta el momento en otros encargos: utilizar sus contactos en la Policía para obtener datos secretos para facilitarlos a las empresas, que buscaban algún tipo de beneficio.