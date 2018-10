Villarejo y López del Hierro: "Sólo fue una charla de café"

"¿Qué interés hay ahora en sacar todo esto?", se pregunta Ignacio López del Hierro. El empresario, de acuerdo a fuentes cercanas al marido de María Dolores de Cospedal, se encuentra "tranquilo", pero "mosqueado por el interés que pueda tener airear ahora una conversación sin mayor trascendencia", en referencia a las informaciones publicadas en las que se hace público una conversación mantenida entre este y el excomisario José Manuel Villarejo.

El portal Moncloa.com ha publicado el contenido de grabaciones, también El Confidencial, realizadas presuntamente por Villarejo y de las que se podría concluir que el expolicía aportó información confidencial sobre investigaciones en marcha de casos de corrupción que afectaban al PP a López del Hierro. Las conversaciones grabadas y de las que se hacen eco los medios citados, se produjeron supuestamente entre junio y noviembre de 2009.

"Todo lo publicado responde a una charla de café", afirman las fuentes consultadas. López del Hierro, explican las mismas fuentes, "se tomó un café con Villarejo, y pensó que lo que le contaba era muy fantasioso, y la prueba de ello es que todos esos procesos de los que se habla siguieron su curso y algunos de los imputados en los mismos están hoy en la cárcel, no le contrató".

Aquella conversación que Villarejo y López del Hierro mantuvieron en el hall de un hotel hace casi diez años, "no sirvió para nada, desde luego no frenó ningún proceso judicial, Ignacio siempre pensó que se trataban de cotilleos", comentan. "Lo que no parece que supiera Ignacio es que le estaban grabando", indican. "Villarejo parece que ha grabado a media España, jueces, fiscales, periodistas, políticos del PP y del PSOE, ¿por qué se saca ahora esta conversación?", se preguntan.

"Es una charla de café, en la que el que habla es Villarejo, López del Hierro sólo escucha, asiente en alguna ocasión y poco más", subrayan las fuentes consultadas, cercanas al marido de la exministra. "Una persona queda con otra a tomar un café, uno habla y el otro calla", sostienen. Las conversaciones publicadas "en nada comprometen a López del Hierro, pero se pueden emplear de forma tendenciosa con a saber qué fines".