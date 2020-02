VTC y taxis dejarán de ingresa 12 millones por la cancelación del Mobile World Congress

El sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) dejará de ingresar unos 12 millones de euros por la cancelación del Mobile World Congress (MWC) 2020, mientras que los taxistas estiman que verán reducidos sus ingresos entre un 20 y un 30%.

Además de la facturación que los VTC dejarán de percibir, la cancelación de la feria supondrá "una paralización de unos 1.500 contratos de empleo", ha indicado a Efe el presidente de la patronal Unauto en Cataluña, Josep Maria Goñi.

"Hay cierto descontento (en el sector de los VTC) por como se ha gestionado el evento", ha explicado Goñi, que considera que una posible solución a la crisis del coronavirus hubiera sido "aplazar el evento unos 3-4 meses", en vez de cancelarlo.

El sector VTC es uno de los más beneficiados por la celebración del MWC, un evento que el pasado año movilizó unos 3.000 vehículos en Barcelona y alrededores, sobre todo porque son automóviles alquilados por las compañías tecnológicas durante las fechas de la feria.

El portavoz del sindicato Élite Taxi, Alberto "Tito" Álvarez, ha asegurado que los ingresos de los taxistas caerán entre un 20 y un 30% este año -el MWC debía celebrarse del 24 al 27 de febrero- respecto al ejercicio anterior.

El taxi, sin reservas previas

No obstante, ha subrayado que, a diferencia de los VTC, el taxi no disfruta de reservas previas porque su cliente principal es el visitante, no las empresas participantes.

Según "Tito" Álvarez, durante las fechas del Mobile se incrementa el servicio de taxis y la flota de trabajadores en un 20%, pasando así de los 8.000 conductores que operan habitualmente a los 10.500 para la semana de la feria.