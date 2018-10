Las VTC retan al Gobierno: “Las comunidades no moverán un dedo hasta que no se paguen las indemnizaciones”

Los ayuntamientos y las comunidades autónomas ya tienen las competencias sobre los vehículos de alquiler con conductor (VTC). El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha recibido la luz verde del Congreso a su decreto ley. Una victoria que también celebra el sector del taxi y que pone en peligro el negocio de las empresas VTC. Aunque sus empresarios aseguran que "esto no es un derrota definitiva".

“Las comunidades no moverán un dedo hasta que no se paguen las indemnizaciones”, indica un importante empresario de las VTC. "Vamos a reunirnos con nuestros expertos jurídicos y con los representantes de las comunidades autónomas, pero ya nos han dejado claro que no comenzarán a regular sobre esta materia hasta que no se deje claro quién se hará cargo de compensar la expropiación de licencias", añade.

Esta es una de las enmiendas que se van a incluir en el trámite de proyecto de ley. Un escenario que hace que el triunfo del decreto sea algo descafeinado. "Ahora los partidos comenzarán a proponer sus matizaciones en este trámite y puede alargarse más de un año, por lo tanto, ninguna comunidad puede ponerse a legislar sobre algo que puede modificarse de forma radical", indica.

Sin duda, los empresarios de las VTC exigen al Gobierno que asuma que tendrá que pagar cerca de 4.000 millones de euros si pretende retirar licencias. "La Comunidad de Madrid y la Generalitat ya han dejado claro que no asumirán este coste", apunta. Este es uno de los motivos por los que el Partido Popular y PdeCat han respaldado de forma conjunta la tramitación por proyecto de ley, sobre todo, para exigir que el Gobierno central asuma este gasto patrimonial. "Lo normal es que el taxi empiece a movilizarse cuando se de cuenta de la realidad", concluye el empresario del sector.

El taxi ya ha comenzado su presión

Pocos minutos después de que se aprobara el decreto ley en el Congreso, los representantes sindicales del sector del taxi han acudido al Ayuntamiento de Madrid para registrar su propuesta para "una ordenación eficiente, competitiva y de competencia leal", indica el documento. Un camino hacia el consistorio madrileño que se ha realizado entre "enhorabuenas" y "ha sido un fracaso".

Dos versiones que se explican entre aquellos que aplauden la aprobación del decreto y los que ven algo muy negativo en la tramitación por decreto ley. "Ahora, tanto Madrid como Barcelona tienen que poner en marcha sus promesas. El problema llegará por parte de las comunidades, donde cualquier duda al respecto puede provocar movilizaciones y manifestaciones como las vividas en verano", aseguran desde el taxi.

Unauto celebra la vía proyecto de ley

Unauto VTC tampoco pierde la esperanza como los empresarios. La patronal ve positivo que el Congreso de los Diputados haya aprobado tramitar este decreto como Proyecto de Ley, "que pone en evidencia la falta de diálogo existente en la elaboración de dicho texto normativo", declaran.

Eduardo Martín, presidente de la asociación, afirmaba en palabras a la puerta del Congreso que “hay que felicitarse porque se tramite de esta manera. Desde Unauto siempre hemos defendido el consenso y el diálogo, para que todos los actores del sector de la movilidad estén implicados, así como los órganos legisladores, y, sobre todo, el ciudadano”.

Pero las caras del sector VTC tampoco son de alegría. Un hecho que da la razón a la frase que repite Ábalos en todo este proceso: "Este decreto no agrada a nadie", puntualiza cuando le tachan de ser parcial. Y, lo que también parece claro, es que el capítulo de la guerra taxi y VTC no ha terminado. Ni terminará pronto.