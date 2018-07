La patronal de Uber y Cabify: "El taxi está chantajeando a la sociedad"

La mayor asociación de conductores de VTC de todo el país, Unauto, señala que el único objetivo del bloqueo que están viviendo las calles es lograr un monopolio, porque su visión es que "el sector del taxi está chantajeando a la sociedad" para lograr una situación privilegiada en el mercado.

Así lo ha declarado Eduardo Martín, presidente de la patronal de empresas de alquiler de coches con conductor Unauto, mientras el sector del taxi se reunía con el Ministerio de Fomento este lunes. "Mañana pediremos al Gobierno que no ceda al chantaje de este monopolio, no es aceptable. También quiero seguridad para los coches y los conductores, me lo tiene que garantizar antes de hablar. En los últimos cuatro días ha habido 100 coches dañados", ha dicho.

Martín destacó ante los medios que el 60% de los VTC son autónomos y pequeñas empresas que "tienen todo el derecho que ganarse la vida legalmente". También ha aprovechado la oportunidad para defenderse de las acusaciones de mejores condiciones tributarias. "Nuestro colectivo paga 10 veces más impuestos que el taxi. Los conductores cobran el salario mínimo, no hay nocturnidades, pagan sus impuestos por módulos, por estimación y aprovechando el pago en efectivo", indica el representante de Unauto.

Según sus cálculos, los taxis pagan 80 euros mensuales en impuestos y un taxista cobra de media entre 5.000 y 6.000 brutos, que supondría un salario neto que rondaría los 3.500 euros netos. "Por ello, quieren defender estas condiciones y no quieren evolucionar. Es más, está demostrado que desde la llegada de los conductores VTC ha mejorado las condiciones de su servicio e incluso ha subido el precio de las licencias de taxi, será por algo", indica Martín.

Protección del Estado

En su intervención en la convocatoria de rueda de prensa de Unauto, Eduardo Martín ha aprovechado para pedir al Gobierno "la seguridad e integridad de los conductores de vehículos autorizados con licencia de VTC y de los clientes que hacen uso de este servicio". Una petición que, según explican, llega tras "los graves sucesos acaecidos en la presente semana en Barcelona como consecuencia de la huelga convocada por el sector del taxi".

Sus cifras son que han sufrido daños en más de 100 coches y tres de sus conductores han tenido que ser hospitalizados por diferentes agresiones.“Además, muchísimos conductores han tenido que ser atendidos por ataques de ansiedad por las amenazas, agresiones y coacciones terribles”, añade Eduardo Martín.