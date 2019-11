Uber pierde la licencia para operar en Londres ante la falta de seguridad en su 'app'

Transport for London (TfL), la autoridad del sistema de transportes de la capital británica, ha denegado a Uber la renovación de su licencia al considerar que la empresa "no es apta ni adecuada" ante los problemas de seguridad detectados, que ponían en riesgo a los ciudadanos.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha informado de que "sólo en los últimos meses se han registrado 14.000 viajes de Uber con conductores fraudulentos, sin licencia y suspendidos". "TfL no está seguro de que Uber cuenta en estos momentos con los procesos robustos para evitar otra violación grave de seguridad en el futuro", añade.

En este sentido, el problema principal es que, según detalla la autoridad de transportes de la capital, el sistema de Uber permitía a profesionales no identificados subir sus fotografías a las cuentas de otros conductores, recogiendo pasajeros haciéndoles creer que eran el conductor contratado y poniendo así en peligro la seguridad de los pasajeros.

My statement on TfL's Uber decision. pic.twitter.com/uMDjoIlqOW — Mayor of London (@MayorofLondon) November 25, 2019

A la par, también se detectó otro fallo por el que conductores despedidos o suspendidos podían crear una cuenta de Uber y transportar pasajeros, lo que nuevamente comprometió la seguridad de estos. "TfL reconoce los esfuerzos de Uber para prevenir esta actividad, pero es preocupante que sus sistemas hayan sido manipulados de manera relativamente fácil", apunta el supervisor.

Una licencia provisional

El pasado mes de septiembre se concedió a Uber una licencia de dos meses mientras se recababa más información sobre los problemas de seguridad observados. Ahora el organismo señala que a pesar de abordar algunos de estos problemas, "TfL no confía en que problemas similares no volverán a ocurrir en el futuro, lo que le ha llevado a concluir que la compañía no es apta y adecuada en este momento".

La compañía cuenta ahora con un plazo de 21 días para apelar la decisión y podrá seguir prestando servicio durante el hipotético proceso. Asimismo, la autoridad señala que Uber puede implementar los cambios necesarios para demostrar ante los tribunales que es apta y adecuada para el servicio en el momento de resolverse la apelación.