UGT y CCOO suben los salarios a sus plantillas menos de lo que la CEOE recomienda a las empresas

Los dos mayores sindicatos españoles, UGT y CCOO, han acordado una subida salarial para sus respectivas plantillas inferior a la que la patronal de los empresarios, CEOE, propone a las empresas en las conversaciones sobre el nuevo acuerdo de negociación colectiva.

Comisiones Obreras ha pactado un incremento salarial para 2018 del 1,9% para sus empleados. La tabla salarial del sindicato para este año contempla sueldos desde los 22.317,41 euros ("auxiliar administrativo, telefonista, portero") hasta los 50.722,28 euros ("técnico superior, técnico informática, jefe de área). El convenio pactado afecta a los trabajadores de la Comisión Ejecutiva Federal, explican en CCOO, en la sede de Madrid y en la Escuela Sindical, unas 150 personas.

UGT ha acordado una subida salarial para su plantilla del 1,8% en 2018. La tabla salarial incluida en la prórroga del convenio colectivo del sindicato dirigido por Pepe Álvarez para sus empleados contempla salarios desde los 1.278,04 euros al mes para personal de servicios hasta los 2.086,44 euros para Técnico Superior A+, desde los 1.255,44 y los 2.049,54 euros de la tabla salarial de 2017.

Representantes de los sindicatos y las patronales tienen previsto reuniones técnicas en los próximos días para tratar de cerrar el AENC

Los acuerdos de convenio colectivo firmados por UGT y CCOO han sido publicados este año en el BOE. Los pactos entre la dirección de los sindicatos y los representantes de sus mismos trabajadores han tenido lugar mientras ambos negociaban con la CEOE y Cepyme el IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC).

En esa negociación de la AENC, los sindicatos reclaman una subida salarial del 3,1%, justificada, explican fuentes sindicales, por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores sufrida durante los años de la crisis económica.

"Tradicionalmente acordamos una subida salarial para nuestros trabajadores acorde a la media de los convenios colectivos que se firman en España", comentan en uno de los sindicatos cuando se le advierte que el aumento de los salarios acordados para sus trabajadores es inferior al que reclama en la mesa de negociación con la CEOE.

La patronal se opone tanto a ese incremento salarial del 3,1% como a la exigencia sindical de imponer un salario mínimo profesional de 1.000 euros mensuales. La CEOE ha propuesto en la negociación de la AENC un alza de los salarios para este año del 2%, más un plus ligado a productividad. "No tiene sentido extrapolar un salario mínimo profesional a las empresas", señalan fuentes de la patronal. "También nos negamos a una cláusula de revisión salarial que incluyen los sindicatos, ligada al incremento del IPC; consideramos que esa cláusula tenía sentido en los años en los que la inflación estaba disparada, pero no ya", explican.

Las negociaciones de la AENC debían haber culminado con un acuerdo en Semana Santa. Sin embargo, los sindicatos y las patronales empresariales no lograron alcanzar un pacto en la fecha prevista, y han ampliado un mes las conversaciones. Fuentes de los sindicatos y la CEOE indican que durante los próximos días se mantendrán negociaciones técnicas para tratar de llegar a un acuerdo antes de mayo.

El Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva es un "instrumento importante para orientar la negociación colectiva para la inmensa mayoría de la población asalariada", señalan en CCOO, pero no tiene carácter impositivo o normativo. El AENC tiene "naturaleza obligacional", establece umbrales de subidas salariales que son empleados por los representantes de las empresas y los trabajadores en la negociación de sus respectivos convenios colectivos.