La propia UE reconoce que las empresas no tienen forma de cumplir la nueva ley de datos

A medida que se acerca el 25 de mayo la tensión es mayor entre las empresas, que tienen ese día como fecha límite para ajustarse a la llamada GDPR, el nuevo reglamento para el tratamiento de datos con el que se pretende que el usuario tenga más poder y control sobre sus datos.

Grandes y pequeñas empresas han colapsado la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) con sus consultas para ajustarse al cumplimiento de la GDPR.

Un cumplimiento que es difícil que se produzca en tiempo y forma, atendiendo a las declaraciones de Steve Purser, jefe del departamento de operaciones críticas de la Agencia de Seguridad y Redes de la Unión Europea.

La ley está desconectada de la realidad. Tenemos que encontrar interpretaciones de la norma que puedan aplicarse a la realidad cotidiana de las empresas" Steve Purser, jefe del departamento de operaciones críticas de la Agencia de Seguridad y Redes de la Unión Europea

"No va a ser posible que las empresas cumplan, por el momento, con la GDPR. La ley está desconectada de la realidad. Tenemos que encontrar interpretaciones de la norma que puedan aplicarse a la realidad cotidiana de las empresas. Además, no hay herramientas reales para cumplir con la nueva reglamentación. Se necesitan estas herramientas. Si no las hay, si no se crean, habrá problemas. No existe, por poner sólo un ejemplo, un software para saber si un teléfono de empresa cumple o no con la GDPR", ha explicado Purser.

La AEPD, inflexible

Steve ha subrayado que "es importante que el concepto de privacidad enmarcado dentro de la GDPR se convierta en algo real, es capital que se baje al terreno del día a día de las empresas".

Purser ha hecho estas declaraciones en un evento organizado por el despacho Cuatrecasas en el que se han puesto sobre la mesa los retos y la problemática de la ciberseguridad dentro de la Unión Europea.

Algo que, de momento, no parece que la Agencia Española de Protección de Datos vaya a tener en cuenta. Su máxima responsable, Mar España, aseguraba hace sólo unos días al diario Cinco Días que "no habrá moratoria alguna para la aplicación del nuevo reglamento europeo de datos".