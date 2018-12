La UE incumple su propia normativa al mandar datos de europeos a EEUU

La UE (Unión Europea) comparte datos de los europeos con SurveyMonckey, una empresa similar a Cambridge Analytica, protagonista del escándalo de robo de datos de Facebook. Su objeto es también el tratamiento y análisis de información para la toma de decisiones.

Se da la circunstancia de que SurveyMonckey se rige por la norma Privacy Shield (Escudo de Privacidad), una certificación norteamericana validada en su día por la UE que permitía a empresas estadounidenses importar datos personales de europeos para su tratamiento.

El Parlamento Europeo pidió en junio la suspensión del Privacy Shield debido a las prácticas que Donald Trump anunció para el tratamiento de los datos personales de ciudadanos europeos -y de cualquier lugar del mundo- en posesión de empresas norteamericanas.

Es muy contradictorio que la UE transfiera datos a Estados Unidos en virtud del Privacy Shield cuando el Parlamento Europeo ha pedido la suspensión de dicho acuerdo por falta de garantías" Sergio Carrasco Mayans, abogado especializado en nuevas tecnologías de Faseconsulting

El presidente del país del dólar aseguró en múltiples ocasiones que los datos de cualquier ciudadano se tratarían de la forma que fuera pertinente para garantizar la seguridad del país, razón por la cual la UE tomó la decisión de suspender el Privacy Shield. Bruselas lo interpretó como una 'barra libre' para analizar los datos de ciudadanos europeos.

Los datos enviados por la UE

El pasado 1 de septiembre se puso como fecha tope la suspensión del acuerdo, que se volvió a revisar el pasado 18 de octubre. Desde entonces la Unión Europea no ha tomado ninguna decisión concreta al respecto, aunque sí plantea la suspensión en firme del Privacy Shield.

Sin embargo, y a pesar de esta suspensión, Bruselas envía datos a SurveyMonckey. Los europeos que navegan por la web de la UE son preguntados por la realización de una consulta para hacer la página más intuitiva. Las condiciones de esta encuesta reflejan el envío de los datos a SurveyMonckey. La información enviada se corresponde a la edad, el género, la profesión...

"La presente consulta se lleva a cabo mediante una herramienta externa (SurveyMonkey). Los usuarios accederán a un sitio web de SurveyMonkey para responder a las preguntas relativas a la consulta. Rogamos se tenga en cuenta que la citada herramienta externa cuenta con su propia política de confidencialidad. La participación en la presente consulta será voluntaria", explican las condiciones de la UE para la encuesta. Por su parte SurveyMonvkey declara en su Política de Privacidad regirse por el llamado Privacy Shield que la UE ha pedido suspender. "SurveyMonkey Europe UC ha firmado términos contractuales que incluyen cláusulas contractuales estándar con SurveyMonkey Inc. para la transferencia de datos a SurveyMonkey Inc. como parte de la entrega del servicio. SurveyMonkey Inc. se encuentra en los Estados Unidos y, en consecuencia, los datos se transferirán a los Estados Unidos. SurveyMonkey Inc. participa y ha certificado su cumplimiento con EU-U.S. Privacy Shield Framework y Swiss-U.S. Escudo de privacidad".

"Es muy contradictorio que la UE transfiera datos a Estados Unidos en virtud del Privacy Shield cuando el Parlamento Europeo ha pedido la suspensión de dicho acuerdo por falta de garantías. Los avisos legales están ahí, pero el tema está en si es necesario visto volumen y datos que puedan recoger realizar un contrato de este tipo con una tecnológica extranjera, dado que además no estamos hablando de una pequeña administración local precisamente", explica Sergio Carrasco Mayans, abogado especializado en nuevas tecnologías de Faseconsulting.