La UE urge a España a crear un 'sandbox' para que los bancos usen criptomonedas

La Comisión Europea no ve un problema en que los bancos ofrezcan productos basados en criptomonedas, pero exige que se haga con garantías.

De hecho es algo en lo que Bruselas está muy interesada, ya mantiene reuniones con el sector financiero para abordar el sector de las monedas virtuales, una realidad ineludible.

"Estamos manteniendo conversaciones con el sector financiero para abordar el tema de las criptomonedas. Esto no quiere decir que vayamos a lanzar una regulación mañana, lo que buscamos en esta primera fase es comprender la tecnología. Las criptomonedas no son exactamente monedas de curso legal, pero esto no las excluye de acabar siendo objeto de productos innovadores para el mercado financiero, siempre con las necesarias garantías. Para ello necesitamos que los reguladores de los países permitan experimentar con este tipo de productos a los bancos, y me reitero de nuevo, siempre con garantías", ha asegurado Roberto Viola, al frente de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías (DG Connect).

Básicamente la Comisión Europea demanda la creación de un sandbox en el que la banca y las fintech puedan experimentar con productos financieros basados en criptomonedas pero sin peligrosidad alguna, en un entorno cerrado.

Los sandbox son entornos de pruebas alejados del ámbito comercial. Existen, precisamente, para estudiar el uso de nuevas tecnologías que permitan abordar posteriormente la producción de un servicio de forma masiva con garantías .

Centro europeo de Ciberseguridad

Bruselas también ha dado detalles, en el marco de la Digital Assembly (Asamblea Digital), un encuentro anual que esta vez se celebra en Sofía (Bulgaria), del centro de ciberseguridad que se creará en los próximos meses para defender Europa de ciberataques.

La iniciativa, de la que habrá más información a principios de 2019, aglutinará a los grandes centros de ciberseguridad de cada país.

En el caso de España este centro será el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España), organismo encargado de abordar la seguridad de las infraestructurascríticas y las grandes ciberamenazas en nuestro país.

El centro se apoyará en supercomputadores con un ingente potencial de cálculo, así como de sistemas de Inteligencia Artificial, para adelantarse a los ciberataques y obtener una mejor respuesta cuando se produzcan

Este organismo, como sus homólogos del resto de Estados miembro, tendrá que reportar información puntual al nuevo centro de ciberseguridad europeo sobre ciberataques y ciberamenazas. Con toda esa información se establecerá una estrategia conjunta de ciberdefensa.

El centro, además, se ayudará de supercomputadores con un ingente potencial de cálculo, así como de sistemas basados en Inteligencia Artificial, para adelantarse a los ciberataques y obtener una mejor respuesta cuando se produzcan.